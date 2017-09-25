مجموعة عسير الرياضية تقيم مسيرة بالدراجات الهوائية احتفالاً باليوم الوطني | فيفاء أون لاين
الاثنين, 5 محرّم 1439 هجريا, الموافق 25 سبتمبر 2017 ميلاديا

تحت رعاية وموافقة *إمارة منطقة عسير

مجموعة عسير الرياضية تقيم مسيرة بالدراجات الهوائية احتفالاً باليوم الوطني

مجموعة عسير الرياضية تقيم مسيرة بالدراجات الهوائية احتفالاً باليوم الوطني
فيفاء أون لاين ـ أبها
بمناسبة اليوم الوطني ٨٧ لبلادنا الغالية ، يسر مجموعة عسير الرياضية وتحت رعاية وموافقة *إمارة منطقة عسير* القيام بعمل مسيرة بالدراجات الهوائية احتفالاً باليوم الوطني
💚🇸🇦💚🇸🇦💚🇸🇦💚🇸🇦💚
اليوم / الاثنين
١٤٣٩/١/٥
التجمع / صلاة العصر في المفتاحة .

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