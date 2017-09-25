مجموعة عسير الرياضية تقيم مسيرة بالدراجات الهوائية احتفالاً باليوم الوطني

الرئيسية › كل الرياضة تحت رعاية وموافقة *إمارة منطقة عسيرمجموعة عسير الرياضية تقيم مسيرة بالدراجات الهوائية احتفالاً باليوم الوطني 10:30 م, 5 محرّم 1439 هـ - 25 سبتمبر 2017 م فيفاء أون لاين ـ أبها Tweetبمناسبة اليوم الوطني ٨٧ لبلادنا الغالية ، يسر مجموعة عسير الرياضية وتحت رعاية وموافقة *إمارة منطقة عسير* القيام بعمل مسيرة بالدراجات الهوائية احتفالاً باليوم الوطني🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦اليوم / الاثنين١٤٣٩/١/٥التجمع / صلاة العصر في المفتاحة .شارك هذا الموضوع:Click to share on Telegram (فتح في نافذة جديدة)Click to share on WhatsApp (فتح في نافذة جديدة)اضغط لإرسال هذا الموضوع لصديق بواسطة البريد الإلكتروني (فتح في نافذة جديدة)اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)اضغط للطباعة (فتح في نافذة جديدة)
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