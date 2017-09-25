تعليم صبيا يحتفي بمناسبة اليوم الوطني 87

برعاية من سعادة وكيل إمارة منطقة جازان الدكتور سعد بن مقرن المقرن بحضور محافظ صبيا الأستاذ علي بن موسى زعله ، ونائب رئيس جمعية الكشافة السعودية الدكتور عبدالله الفهد ، ومساعد مدير تعليم صبيا للشؤون التعليمية الأستاذ ضيف الله بن علي الحازمي ، والمساعد للشؤون المدرسية الأستاذ ربيع بن مهدي عطية ، أقامت إدارة التعليم صباح اليوم حفلا بهيجا على مسرح الإدارة ، وقد بدأ الحفل بالنشيد الوطني ، ثم رتل الطالب عبدالكريم المزجاجي آيات من القرآن الكريم ، بعد ذلك تحدث الأستاذ ضيف الله بن علي الحازمي المساعد للشؤون التعليمية بكلمة نيابة عن منسوبي الإدارة رحب فيها بمحافظ صبيا والحضور ، هنأهم فيها باليوم الوطني سائلا الله عز وجل أن يعيده علينا ووطننا الغالي يرفل في ثياب العز والتمكين ، مؤكدا غرس حب الوطن في نفوس الناشئة ، وواصفا حب الوطن بالدم الذي يجري في الشريان ، وأنه قبلة المسلمين ومهوى الأفئدة ، ثم شاهد الجميع فيلما عن اليوم الوطني حكى جانبا من نهضة هذه البلاد وتطورها ثم شارك الطلاب ( القاص عمار الفيفي ، والقاص عاصم غروي ، والشاعر رائد همامي ، والقاص عيسى نهاري ) بعدد من المشاركات الأدبية نالت استحسان الحضور ، كما شاهد الحضور أوبريت ( ارفعي رأسك يا بلادي ) من كلمات الشاعر أحمد محمد أبو الخير معافا ، وأداء الطالبين معاذ عباس ونواف عاكش حاز على إعجاب الحضور ، وفي الختام قام محافظ صبيا بتكريم الطلاب المشاركين في الحفل ، وتكريم الأندية الموسمية المتميزة لهذا العام ، وكذلك تكريم أفراد الكشافة المشاركين في الحج ، كما تم تكريم أبناء شهداء الواجب الذين استشهدوا في الحد الجنوبي دفاعا عن هذا الوطن الغالي