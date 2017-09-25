تعليم صبيا يحتفي بمناسبة اليوم الوطني 87 | فيفاء أون لاين
الاثنين, 5 محرّم 1439 هجريا, الموافق 25 سبتمبر 2017 ميلاديا

حت شعار دام عزك يا وطن 

تعليم صبيا يحتفي بمناسبة اليوم الوطني 87

تعليم صبيا يحتفي بمناسبة اليوم الوطني 87
فيفاء أون لاين ـ صبيا
برعاية من سعادة وكيل إمارة منطقة جازان الدكتور سعد بن مقرن المقرن بحضور محافظ صبيا الأستاذ علي بن موسى زعله ، ونائب رئيس جمعية الكشافة السعودية الدكتور عبدالله الفهد ، ومساعد مدير تعليم صبيا للشؤون التعليمية الأستاذ ضيف الله بن علي الحازمي ، والمساعد للشؤون المدرسية الأستاذ ربيع بن مهدي عطية ، أقامت إدارة التعليم صباح اليوم حفلا بهيجا على مسرح الإدارة ، وقد بدأ الحفل بالنشيد الوطني ، ثم رتل الطالب عبدالكريم المزجاجي آيات من القرآن الكريم ، بعد ذلك تحدث الأستاذ ضيف الله بن علي الحازمي المساعد للشؤون التعليمية بكلمة نيابة عن منسوبي الإدارة رحب فيها بمحافظ صبيا والحضور ، هنأهم فيها باليوم الوطني سائلا الله عز وجل أن يعيده علينا ووطننا الغالي يرفل في ثياب العز والتمكين ، مؤكدا غرس حب الوطن في نفوس الناشئة ، وواصفا حب الوطن بالدم الذي يجري في الشريان ، وأنه قبلة المسلمين ومهوى الأفئدة ، ثم شاهد الجميع فيلما عن اليوم الوطني حكى جانبا من نهضة هذه البلاد وتطورها ثم شارك الطلاب ( القاص عمار الفيفي ، والقاص عاصم غروي ، والشاعر رائد همامي ، والقاص عيسى نهاري ) بعدد من المشاركات الأدبية نالت استحسان الحضور ، كما شاهد الحضور أوبريت ( ارفعي رأسك يا بلادي ) من كلمات الشاعر أحمد محمد أبو الخير معافا ، وأداء الطالبين معاذ عباس ونواف عاكش حاز على إعجاب الحضور ، وفي الختام قام محافظ صبيا بتكريم الطلاب المشاركين في الحفل ، وتكريم الأندية الموسمية المتميزة لهذا العام ، وكذلك تكريم أفراد الكشافة المشاركين في الحج ، كما تم تكريم أبناء شهداء الواجب الذين استشهدوا في الحد الجنوبي دفاعا عن هذا الوطن الغالي

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