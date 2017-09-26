“الشورى” يطالب “الطيران المدني” بالتدخل لخفض أسعار الرحلات الداخلية

طالب مجلس الشورى بأن تُلزم هيئة الطيران المدني، الشركات بمعالجة مشكلة السعة المقعدية للرحلات الداخلية، مشددة على أهمية تدخل الهيئة، وألا يترك أمر المعالجة للشركات، لتختار ما يناسبها، وترك ما يناسب حاجات المسافرين.

وأشارت لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في تقريرها الذي سيناقش في جلسة اليوم (الثلاثاء)، إلى أن الشركات الناقلة باتت تتسابق في رفع أسعار التذاكر للرحلات الداخلية، معتبرة أن من الضروري تدخل الهيئة لتقنين الزيادات أو الحد منها.

ونوهت اللجنة، بحسب صحيفة “عكاظ”، إلى أهمية إلزام شركات الطيران بمعالجة مشكلات العملاء وإخطارهم بما تم فيها، خلال 15 يوماً كحد أقصى، من تاريخ تقديمهم للشكوى.