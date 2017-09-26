رويترز : “وزير المالية” يكشف عن موعد إعلان تفاصيل “حساب المواطن”.. وطرح “أرامكو”

أعلنت وكالة رويترز أن وزير المالية محمد الجدعان كشف لمستثمري السندات أثناء عرض توضيحي، اليوم (الاثنين)، عن موعد إعلان تفاصيل برنامج “حساب المواطن”، وكذلك عن موعد الطرح العام الأولي لشركة “أرامكو”.

وأوضح الجدعان أن الإعلان عن تفاصيل برنامج “حساب المواطن” الخاص بالأسر السعودية ذات الدخل المتوسط والمنخفض، سيتم خلال ‏الأسابيع المقبلة‎.‎

وبخصوص موعد الطرح الأولي لجزء من شركة أرامكو للاكتتاب، قال إنه يمضي كما هو مخطط له ليتم في عام 2018‏.

يُذكر أن “أرامكو” سبق وأعلنت عن أن الإدراج الأولي والبالغ 5% من أسهم الشركة، يمضي في طريقه، ردا على تقرير أفاد بأنها تعمل على وضع خطط طوارئ لتأجيل محتمل للإدراج إلى عام 2019.