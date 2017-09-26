حالة الطقس المتوقعة اليوم | فيفاء أون لاين
الثلاثاء, 6 محرّم 1439 هجريا, الموافق 26 سبتمبر 2017 ميلاديا

حالة الطقس المتوقعة اليوم

حالة الطقس المتوقعة اليوم
فيفاء أون لاين - متابعة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن تبقى الفرصة مهيئة لتكون السحب الرعدية الممطرة ومصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان , عسير, الباحة ومكة المكرمة , في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق الشرقية, تبوك, المدينة المنورة, عسير و نجران, وكذلك الأجزاء الشرقية لمنطقة مكة المكرمة.
وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15 – 38 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج ، بينما تكون على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-30 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج .

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