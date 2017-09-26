“مكافحة المخدرات” هذه السلوكيات تؤدي لانحرافات الأبناء

حذرت الأمانة العامة للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات الآباء من التربية السلبية لأبنائهم والقسوة الزائدة عليهم والتوبيخ، لأنها تعد من أهم أسباب الانحرافات السلوكية لهم وانخراطهم مع رفاق السوء والوقوع في تعاطي المخدرات.
وفي التفاصيل، أوضحت الأمانة أن من أهم أسباب انحرافات الأبناء السلوكية أيضًا ضعف الوازع الديني، عدم المراقبة، عدم الاحتواء، ضعف التوجيه، بالإضافة إلى المشاكل الأسرية، والتفكك الأسري والطلاق.
وأضافت أن من أهم أسباب انخراط الأبناء مع رفاق السوء والوقوع في تعاطي المخدرات، الدلال الزائد للأبناء وعدم مراقبتهم ومتابعتهم.
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