“مكافحة المخدرات” هذه السلوكيات تؤدي لانحرافات الأبناء

حذرت الأمانة العامة للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات الآباء من التربية السلبية لأبنائهم والقسوة الزائدة عليهم والتوبيخ، لأنها تعد ‏من أهم أسباب الانحرافات السلوكية لهم وانخراطهم مع رفاق السوء والوقوع في تعاطي المخدرات.

‏وفي التفاصيل، أوضحت الأمانة أن من أهم أسباب انحرافات الأبناء السلوكية أيضًا ضعف الوازع الديني، عدم المراقبة، عدم الاحتواء، ضعف التوجيه، بالإضافة إلى المشاكل الأسرية، والتفكك الأسري والطلاق.

‏وأضافت أن من أهم أسباب انخراط الأبناء مع رفاق السوء والوقوع في تعاطي المخدرات، الدلال الزائد للأبناء وعدم مراقبتهم ومتابعتهم.