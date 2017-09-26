“مكافحة المخدرات” هذه السلوكيات تؤدي لانحرافات الأبناء | فيفاء أون لاين
الثلاثاء, 6 محرّم 1439 هجريا, الموافق 26 سبتمبر 2017 ميلاديا

“مكافحة المخدرات” هذه السلوكيات تؤدي لانحرافات الأبناء

“مكافحة المخدرات” هذه السلوكيات تؤدي لانحرافات الأبناء
فيفاء أون لاين - متابعة

حذرت الأمانة العامة للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات الآباء من التربية السلبية لأبنائهم والقسوة الزائدة عليهم والتوبيخ، لأنها تعد ‏من أهم أسباب الانحرافات السلوكية لهم وانخراطهم مع رفاق السوء والوقوع في تعاطي المخدرات.

‏وفي التفاصيل، أوضحت الأمانة أن من أهم أسباب انحرافات الأبناء السلوكية أيضًا ضعف الوازع الديني، عدم المراقبة، عدم الاحتواء، ضعف التوجيه، بالإضافة إلى المشاكل الأسرية، والتفكك الأسري والطلاق.

‏وأضافت أن من أهم أسباب انخراط الأبناء مع رفاق السوء والوقوع في تعاطي المخدرات، الدلال الزائد للأبناء وعدم مراقبتهم ومتابعتهم.

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