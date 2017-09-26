تكريم الكشافة المشاركين من صبيا في خدمة حجاج بيت الله الحرام

أكد نائب رئيس جمعية الكشافة العربية السعودية الدكتور عبدالله بن سليمان الفهد، أن دعم وتشجيع القيادة الحكيمة للكشافة اسهم في أن تكون شريك رئيس في نجاح موسم الحج ، حيث أدى حجاج بيت الله الحرام مناسك الحج بكل يسر وسهولة ، مشيراً الى استقبال خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين للأسرة الكشفية في الديون الملكي بقصر منى خلال موسم الحج، حيث كان ذلك اللقاء خير داعم لهم لمزيد من تظافر الجهود مع مختلف القطاعات التي تساندها الكشافة ، وما وجدوه من كلمات تشجيعية من صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة, ومن صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية ، حتى أصبح ماتقدمه الكشافة السعودية في موسم الحج مصدر فخر واعتزاز للشباب السعودي ، داعياً الله أن يديم على وطننا نعمة الأمن والرخاء والاستقرار في ظل قيادته الحكيمة التي يفتخر بها كل مواطن.

وأعتبر الفهد مايقوم به أمراء المناطق ومحافظي المحافظات ومديري الجامعات ومسئولي القطاعات الكشفية المختلفة من حفلات تكريمية للكشافة المشاركين في نجاح موسم الحج بمثابة الوسام الذي يُزين صدر كل كشاف حيث يأتي عرفاناً منهم بما قدموه من أعمال تطوعية لخدمة حجاج بيت الله الحرام في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمنافذ الحدودية .

وقال الفهد خلال حفل التكريم الذي اقامه مكتب رابطة رواد الحركة الكشفية في جازان يوم أمس للكشافة والقادة والجوالة والرواد المشاركين من المحافظة في خدمة الحجاج بحضور محافظ صبيا علي موسى زعله، أن هذا التكريم يأتي عرفانا بالدور البارز لأفراد الكشافة في خدمة ضيف الرحمن ولمساهمتهم في إنجاح موسم الحج وظهورهم بالمظهر المشرف ضمن منظومة الخدمات التطوعية المقدمة لضيوف الرحمن، منوهاً بالخدمات التطوعية التي قدموها ومشاركتهم في التيسير على الزوار لأداء مناسكهم براحة واطمئنان.

وكان الحفل التكريم قد تضمن العديد من الفقرات اشتملت على صيحات واهازيج كشفية وكلمات لمسئولي الكشافة في رابطة رواد كشافة جازان ، ومسئولي القطاعات الكشفية المشاركة ، وتسليم الهدايا التكريمية للمشاركين .