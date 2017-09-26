“الزكاة والدخل”: تكشف عن عدد المنشآت المسجلة في ضريبة القيمة المضافة

كشفت الهيئة العامة للزكاة والدخل، أن أكثر من 55 ألف منشأة سجلت في ضريبة القيمة المضافة منذ بدء التسجيل في 28 أغسطس 2017، مطالبة المنشآت التي تتخطى إيراداتها السنوية مليون ريال بالتسجيل قبل 20 ديسمبر المقبل.

وفيما دعت الهيئة خلال ورشة عمل حول الضريبة المضافة نظمتها أمس الإثنين بالتعاون مع غرفة جدة، المنشآت المؤهلة للتسجيل في ضريبة القيمة المضافة عبر موقعها الإلكتروني، كشفت أنها أمهلت المنشآت التي تتجاوز إيراداتها مليون ريال حتى 20 ديسمبر 2018 للتسجيل في الضريبة.

أما المنشآت التي تتجاوز إيراداتها 375 ألف ريال فستلزم بالتسجيل، بينما سيكون التسجيل اختيارياً للمنشآت التي تتراوح إيراداتها السنوية بين 375 ألف ريال و187.5 ألف ريال، في حين أعفيت المنشآت التي تقل إيراداتها السنوية عن 187.5 ألف ريال من ضريبة القيمة المضافة.