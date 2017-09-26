أمير منطقة جازان بالنيابة يرعى احتفال أهالي المنطقة باليوم الوطني

رعى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بالنيابة مساء يوم أمس حفل أهالي منطقة جازان بمناسبة الْيَوْمَ الوطني الـ ٨٧ للمملكة وذلك باستاد مدينة الملك فيصل الرياضية بمدينة جيزان.

وبدأ الحفل الخطابي المقام بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم ألقى أمين منطقة جازان محمد بن حمود الشايع كلمة اللجنة المنظمة رفع في مستهلها التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ بمناسبة اليوم الوطني للمملكة , مؤكداً أنها مناسبة عزيزة على نفوس أبناء هذه البلاد المباركة.

وقال:” إن ذكرى الْيَوْمَ الوطني منقوشة في ذاكرة كل مواطن ، يعيش على ثراء هذا البلد العزيز الذي وحده مؤسس هذا الكيان الشامخ الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آلِ سعود – رحمه الله – تحت راية التوحيد “لا إله إلا الله محمد رسول الله ” , مبرزاً ما شهدته المملكة من جمع للصف ووحدة وطنية شاملة على يد الموحد الباني , وتطور ونمو الذي شهدته المملكة العربية السعودية في شتى المجالات في عهده وأبنائه البررة من بعده حتى هذا العهد الزاهر لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آلِ سعود – حفظهما الله -.

واستعرض في كلمته العطاءات والانجازات والمشروعات التنموية والخدمية التي شهدتها وتشهدها منطقة جازان وغيرها من مناطق وطننا العزيز ، وما يقدمه أبطالنا البواسل من مختلف القطاعات العسكرية المرابطين بالحد الجنوبي وما سجلوه من ملاحم بطولية في الدفاع عن الوطن والمواطن والمقدسات والوقوف في وجه كل من يحاول المساس بأمن الوطن ومقدراته.

عقب ذلك ألقيت كلمة عبداللطيف علاقي والد الشهيد طارق علاقي عبر فيها باسمه ونيابة عن أهالي منطقة جازان عن السعادة والفخر الذي يشعر به الجميع وهم ينتمون لهذا الوطن العزيز ، الذي يستحق من الجميع تقديم كل ما يملكون من الأنفس وإلابناء والأموال بكل فخر واعتزاز وكبرياء وعزة نفس ، رافعاً باسمه ونيابة عن أهالي منطقة جازان التهنئة للقيادة الرشيدة بمناسبة الْيَوْمَ الوطني ، سائلاً الله تعالى أن يديم على وطننا العزيز أمنه واستقراره وولاة أمره.

إثر ذلك ألقيت عدد من القصائد الشعرية ، بعدها كرم سمو أمير منطقة جازان بالنيابة الجهات الرعاية والمشاركة في الحفل والفرق التطوعية بأمانة منطقة جازان.

وشاهد سمو أمير منطقة جازان والحضور أوبريتاً بعنوان ” سنام العز ” من كلمات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن محمد بن عبدالعزيز , وأداء كل من صالح خيري ومحمد عمر وخالد عبدالرحمن , فيما أنارت الألعاب النارية سماء مدينة الملك فيصل الرياضية حيث رسمت لوحة جمالية تمازجت مع مشاعر الفرح والسرور التي ملئت قلوب الحاضرين والحاضرات من أبناء وبنات جازان والمقيمين بها.