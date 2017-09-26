افتتاح محطة الفحص الفني الدوري للسيارات بوادي الدواسر

دشن مدير إدارة مرور محافظة وادي الدواسر المقدم سعود بن عبدالله العماج ، يوم أمس محطة الفحص الفني الدوري للسيارات بالمحافظة ، حيث قام مدير المرور بقص الشريط عقب ذلك تجول والمرافقون داخل المحطة، مشاهداً عملية فحص المركبات واستمع من المسئولين في الفحص إلى شرح مفصل عن كيفية الإجراءات التي تتم على المركبات منذ دخولها مسار الفحص حتى خروجها.

وافاد العماج خلال التدشين الى ان المحطة تُعد احد البرامج الحيوية الهامة التي تنفذها الإدارة العامة للمرور للرفع من مستوى السلامة المرورية في المركبات والحد من تلوث البيئة الناجمة عن انبعاث غازات العادم من المركبات.

ودعا مدير المرور قائدي واصحاب المركبات بالمحافظة الى ضرورة أجراء الفحص الفني الدوري كي يتحقق الهدف الذي من اجله أنشئت هذه المحطة، خاصة وأن برنامج الفحص الفني أثبت فعاليته بأمن وسلامة المواطنين والمقيمين والمحافظة على الممتلكات العامة والخاصة ، مشيراً الى انه بافتتاح تلك المحطة يرتفع عدد المحطات إلى (29) محطة فحص دوري تغطي جميع مناطق المملكة.

وتقع محطة الفحص الدوري على طريق وادي الدواسر ـ السليل وتبلغ مساحة المحطة (11.000) أحد عشر ألف متر مربع وتبلغ تكلفتها الإجمالية (18) ثمانية عشر مليـون ريال بطاقة استيعابية أكثر من (150.000) سيارة سنوياً، وستقوم بفحص جميع فئات المركبات الصغيرة والكبيرة، وستغطي المحطة محافظة وادي الدواسر ومحافظة السليل والمراكز ضمن نطاق التغطية.

يشار الى ان الفحص الدوري عضو في المنظمة العالمية لمهندسي السيارات ومقرها الولايات المتحدة الأمريكية، وأيضاً عضو في المنظمة الدولية لفحص المركبات (C.I.T.A) وهي منظمة دولية معنية بفحص قواعد السلامة في المركبات ومقرها في بلجيكا، وعضو في المنظمة العربية للسلامة المرورية ومقرها تونس.