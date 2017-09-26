أمير القصيم يشيد بالجبر | فيفاء أون لاين
الثلاثاء, 6 محرّم 1439 هجريا, الموافق 26 سبتمبر 2017 ميلاديا

أمير القصيم يشيد بالجبر

أمير القصيم يشيد بالجبر
فيفاء أون لاين ـ القصيم

تلقى فضيلة الشيخ عبدالله بن حمد الجبر رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لتيسير الزواج والرعاية الأسرية بمحافظة عنيزة خطاب شكر خاص من لدن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ضمنه سموه تحياته وشكره الخاص لفضيلته وأكد سموه الكريم إعتزازه بالجهود المباركة التي يبذلها فضيلته .

من جهته أكد فضيلة الشيخ عبدالله بن حمد الجبر إن سمو أمير منطقة القصيم هو الداعم الأول لكافة المناشط الخيرية والإجتماعية بالمنطقة
مؤكداً إن الجميع يعتزون بدعم سموه وتوجهاته .

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