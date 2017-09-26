مطار نايف بن عبدالعزيز يحتفل باليوم الوطني

نظم مطار الأمير نايف بن عبدالعزيز الدولي بمنطقة القصيم إحتفالية خاصة بمناسبة اليوم الوطني السابع والثمانون وذلك في صالة المطار الرئيسية .

ونظمت الإحتفالية تحت إشراف ورعاية سعادة الأستاذ محمد المجلاد مدير عام المطارات للوسطى بمشاركة عدة جهات حكومية أبرزها جامعة القصيم والمديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة القصيم إضافة إلى شركات ومؤسسات القطاع الخاص .

حيث تم إشراك كافة المتواجدين بصالة المطار من المسافرين من عدة جنسيات شقيقة وصديقة وكافة منسوبي القطاعات العاملين بالمطار بهذه الإحتفالية الوطنية الخاصة .

هذا وقد حرصت إدارة مطار الأمير نايف بن عبدالعزيز الدولي بمنطقة القصيم على المشاركة بشكل مستمر بالمناسبات الوطنية والإجتماعية .

وقد قدم عدداً من المسافرين عن شكرهم وتقديرهم لإدارة المطار على هذه الإحتفالية الوطنية المتميزة