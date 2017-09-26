الأحوال المدنية تفتتح مكتبها في محافظة المزاحمية

افتتحت الأحوال المدنية مقرها الجديد في محافظة المزاحمية والذي يعد أحد المكاتب النموذجية الذي يقدم جميع الخدمات المتطورة وكافة معاملات السجل المدني للرجال والنساء، ضمن الخطة الموضوعة للتوسع في كافة مناطق المملكة.

من جانبه أوضح المتحدث الرسمي للأحوال المدنية محمد الجاسر أن المكتب الجديد يقدم خدمات إصدار بطاقة الهوية الوطنية وسجل الأسرة، وتجديدهما، إضافة إلى تسجيل واقعات الميلاد والزواج والوفاة والطلاق، وتم ادراجه في نظام المواعيد الالكتروني.

وأضاف “الأحوال المدنية ستشهد توسعاً كبيراً في افتتاح المكاتب لخدمة كافة المواطنين حسب توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية -حفظه الله- القاضية بخدمة جميع المواطنين وتسهيل الخدمات لهم، وبمتابعة دقيقة من قبل معالي وكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية ناصر بن عبدالله العبدالوهاب.

ودعا الجاسر في ختام حديثه أولياء الأمور بالإسراع في إصدار بطاقة الهوية الوطنية لمن بلغ سن الخامسة عشرة من أبنائهم حماية لهم وحفظاً لحقوقهم في المستقبل.