أمير منطقة جازان بالنيابة ينقل تعازي القيادة لذوي شهيد الواجب ” حدادي “

نقل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بالنيابة الْيَوْمَ تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ،- حفظهما الله – وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، لوالد وأبناء وذوي شهيد الواجب الرقيب أحمد بن هادي حدادي أحد منسوبي القوات المسلحة – رحمه الله – الذي استشهد في ميدان الشرف والكرامة وهو يدافع عن دينه ووطنه بالحد الجنوبي بمنطقة نجران‪.

وعبّر سمو أمير منطقة جازان بالنيابة خلال زيارته لوالد وأبناء وذوي وأسرة الشهيد حدادي بمنزلهم بقرية الجرادية التابعة لمحافظة صامطة ، عن فخر واعتزاز الجميع بالشهيد ، سائلا الله تعالى أن يتقبله بواسع رحمته ومغفرته، مؤكداً أن ما تقوم به مختلف القطاعات العسكرية من واجب ديني ووطني وبطولي كبير في الدفاع عن أرض الوطن ، هو مصدر فخر واعتزاز للجميع .

من جانبهم عبر أبناء وأفراد أسرة الشهيد عن شكرهم للقيادة الرشيدة، ولسمو أمير منطقة جازان وسمو نائبه على تعزيتهم ومشاركتهم أحزانهم ، مؤكدين أن هذا نابع من حرص واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بأبنائها المواطنين في كل مكان، مشيرين إلى أن ابنهم استشهد في ميدان العز والكرامة للدفاع عن هذا الوطن الغالي‪.

حضر العزاء مدير عام شرطة المنطقة اللواء ناصر بن سعيد القحطاني ومحافظ صامطة عبدالعزيز بن محمد الطيار وعدد من المسؤولين.