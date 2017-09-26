شكر وتقدير على مواساة | فيفاء أون لاين
الثلاثاء, 6 محرّم 1439 هجريا, الموافق 26 سبتمبر 2017 ميلاديا

شكر وتقدير على مواساة

شكر وتقدير على مواساة
م. ابراهيم محمد مرفت﻿​
تلقينا مواساتكم لنا في فقيدتنا عمتي نورة آل عمرو زوجة والدي اطال الله في عمره على طاعته والتي قدمت الى رحمة الله فجر الاربعاء الماضي بطواري مستشفى عسير المركزي .
وهي رحمها الله عطرة السيرة مع والدي و والدتي والاخوان والاخوات وجميع الأهل ومع كل معارفنا ، ولا نقول الا ما يرضي الله الحمد على قضائ الله وقدره فله ما اخذ وله مااعطى وكل شي عنده بقدر ، إنا لله وإنا إليه راجعون .
ونعلم مدى حرصكم ومشاركتكم لنا في هذا المصاب الاليم فجزاكم الله خير الجزاء وشكر الله لكم سعيكم و وصولكم واتصالكم ورسائلكم  ونسأله تعالى ان لايريكم اي مكروه في عزيز عليكم .
م. ابراهيم محمد مرفت

شاهد ايضا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*