شكر وتقدير على مواساة

تلقينا مواساتكم لنا في فقيدتنا عمتي نورة آل عمرو زوجة والدي اطال الله في عمره على طاعته والتي قدمت الى رحمة الله فجر الاربعاء الماضي بطواري مستشفى عسير المركزي .

وهي رحمها الله عطرة السيرة مع والدي و والدتي والاخوان والاخوات وجميع الأهل ومع كل معارفنا ، ولا نقول الا ما يرضي الله الحمد على قضائ الله وقدره فله ما اخذ وله مااعطى وكل شي عنده بقدر ، إنا لله وإنا إليه راجعون .

ونعلم مدى حرصكم ومشاركتكم لنا في هذا المصاب الاليم فجزاكم الله خير الجزاء وشكر الله لكم سعيكم و وصولكم واتصالكم ورسائلكم ونسأله تعالى ان لايريكم اي مكروه في عزيز عليكم .

م. ابراهيم محمد مرفت