“البيك” يكشف عن موقع فرعه الثاني بمدينة الرياض

أعلنت شركة مطاعم البيك الشهيرة اليوم (الثلاثاء) عن اختيار موقع ثاني فرع لها في العاصمة الرياض، بعد أيام من اختيار الفرع الأول في حي ظهرة لبن غرب العاصمة.

وأوضحت الشركة على حسابها بموقع “تويتر” أنه تم اختيار موقع جديد بحي طويق ليكون مقر ثاني فرع لها في الرياض.

وكانت الشركة أعلنت عزمها افتتاح فرعين خارج العاصمة، يقع الأول جنوبا في محافظة الخرج، والثاني غرب مدينة الرياض باتجاه محافظة المزاحمية.

يُذكر أن الرئيس التنفيذي لشركة البيك للأنظمة الغذائية المحدودة رامي أبو غزالة، كان قد صرح في وقت سابق، بأنه سيتم افتتاح فروع لسلسلة مطاعم البيك في منطقة الرياض خلال أقل من 5 سنوات.