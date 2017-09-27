بالصور .. نادي فيفاء الرياضي يحتفل بذكرى الوطني 87

احتفل نادي فيفاء الرياضي باليوم الوطني 87 وذلك في مناسبة أقامها في مقر النادي بنيد الحرم بحضور رئيس النادي الأستاذ / حسين سليمان ونائبه الأستاذ / يحيى علي وعدد من أعضاء ومحبي النادي .

تحدث خلال الاحتفال رئيس النادي بكلمة قال فيها أن اليوم الوطني هو يوم الوفاء والحب والانتماء للوطن والذي يستحق منا البذل والعطاء، فالوطن لم يتأخر عن دعم الأندية واحتواء الشباب وسنبقى مدينين لحكومتنا الرشيدة بعد الله بالفضل ما حيينا.

تلى ذلك عروض لفريق الكارتية ثم تناول الجميع الحلوى المعدة لهذة المناسبة الغالية على قلوبنا جميعا سائلين الله أن يحفظ لوطننا أمنه وأمانه وعزته وأن يحفظ مولانا خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين .