دعونا نحتفل باليوم الوطني صح

اليوم الوطني غالي على كل مواطن غيور على وطنه ,ومخلص لدينه وعقيدته وقيادته ووطنه .

ولكننا نشاهد بعض المناظر التي تشمئز منها النفس البشرية السوية ،مثل تغيير معالم السيارات ،وتلوين الاجسام بالألوان ،وهذه الأعمال ليست من علامات الفرح الصحيح.

ونشاهد رمي علم بلادنا الغالية المملكة العربية السعودية على الأرض الذي يحوي كلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله.

والبعض يتخذ هذا العلم ثوبًا يلبسه ويدخل به أماكن القاذورات ،وهذا فيه إمتهان لكلمة التوحيد ،وعملهم وفعلهم هذا ليس من الوطنية في شيئ وليس من الفرح المحمود، بل عملهم هذا قبيح ومذموم .

اليوم الوطني ليس رقصًا في الشوارع أو أذية الناس في الطرقات والمنازل ،واستخدام النعم فيما يغضب الرّب جل جلالهُ.

اليوم الوطني ليس تكسير للأرصفة ولمبات الشوارع

وليس لرمي السيارات بالحجارة والزجاج وليس للكتابة على الجدران .

اليوم الوطني ليس لإزعاج المرضى المنومين في المستشفيات أوالنائمين في المنازل .

اليوم الوطني هو الإعتراف بنعم الله علينا التي لاتعد ولاتحصى،وشكر الله عليها.

اليوم الوطني ليس لرمي المخلفات في الشوارع والميادين.

اليوم الوطني فرح وسرور وتذكر ماضي الآباء والأجداد الذين بنوا وشيدوا هذا الوطن الكبير الغالي على قلوبنا جميعاً.

اليوم الوطني هوتذكر ماكان عليه الآباء والأجداد من شطف العيش وكدر الحياة .

اليوم الوطني هو حمد الله وشكره على نعمه الكثيرة التي لاتعد ولاتحصى .

وتذكر البطل المؤسس لهذا الكيان الكبير المترامي الأطراف، جلالة الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود ورجاله المخلصين الذين بنوا وشيدوا هذا الوطن بدمائهم وعرق جبينهم ليبنوا لنا هذا الوطن ويتركوهُ إرثًا لنا وللأجيال القادمة من بعدنا.

‏اليوم الوطني هو الإعتراف بفضل الله تعالي ثم بفضل هذا الوطن الذي أكرم مواطنيه فلم نضطّر ولم نهاجر إلى غيره من البلاد وأصبح بفضل الله من البلاد المميزة وذلك بفضل الله ثم بفضل قادته الأبرار الذين إهتموا بالمواطن وأكرموه غاية الإكرام.

‏اليوم الوطني هو إنجازات الوطن وعلى رأسها خدمة الحرمين الشريفين وشرف خدمة ضيوف الرحمن واتخاذنا شعارخدمة الحاج شرف لنا.

اليوم الوطني هو أن تؤدي الأمانة الموكلة إليك بكل جد واخلاص.

اليوم الوطني هو الجد والإجتهاد في دراستك وجامعتك لنيل أعلى الشهادات لتخدم وطنك.

اليوم الوطني هو المحافظة على مكتسبات الوطن .

اليوم الوطني هو الدفاع عن دينك وعقيدتك وبلادك وقيادتك.

اليوم الوطني هو المحافظة على حدود بلادك آمنة مطمئنة ،ومحاربة كل مايؤذي وطننا وقيادتنا وعقيدتنا.

اليوم الوطني هو برُّك بوالديك وبأهلك ومجتمعك.

اليوم الوطني هو التعليم مجانًا،والعلاج مجانًا.

اليوم الوطني هو احترامك لمدرستك ولمعلميك ،والمحافظة على ممتلكات مدرستك وعدم العبث بها.

اليوم الوطني هو مساعدتك لكل محتاج يحتاج إلى مساعدتك .

اليوم الوطني هو الدعاء لوطنك ولولاة أمرك .

‏اليوم الوطني هو أداء عبادة الله في أمنٍ وطمأنينة ،وهو الشعور بالأمن والأمان .

‏اليوم الوطني هو فخرنا برجال أمننا، عين تحرس الأمن ،ويد على الحدّ تضرب العدو ومن يتربص بنا شرًّا ويد تخدم الحجاج والمعتمرين وزوار بيت الله الحرام ومسجد رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم ، ويد تهدم أوكار الإرهاب والإجرام .

اليوم الوطني هو ذرّ التراب والرّماد في عيون كل حاسد أراد لهذا الوطن السقوط.

اليوم الوطني هو قطع رأس ويد كل من نوى شرّا بوطننا الغالي.

اليوم الوطني ليس يوما واحدا، بل هو كل يوم تشرق شمسه وتخدم فيه وطنك بكل جد واخلاص .

اللهم احفظ وطننا عاليا شامخا على مرّ الأزمان.

اللهم ارحم مؤسس هذا الوطن الغالي ورجاله المخلصين، وأرحم الله ابناءه الملوك السابقين الذين شادوا وبنوا وحافظوا على هذا الوطن الغالي.

اللهم احفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي العهد وأيدهُم بتأييدك وانصرهم على كل من يعداهم.

اللهم احفظ وطننا من كيد الفجار وانصرنا على الحوثي المجوسي انصرنا على عفاش المخلوع المجرم .

اللهم احفظ حدود بلادنا آمنة مطمئنة.

اللهم احفظ جنودنا الابطال في الحد الجنوبي وفي كل حدود بلادنا الغالية.

آمين يارب العالمين.

بقلم ابراهيم النعمي

٤/١/١٤٣٩هجرية