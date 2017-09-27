بالصور: حادث إنقلاب مركبة بطريق 12 | فيفاء أون لاين
الأربعاء, 7 محرّم 1439 هجريا, الموافق 27 سبتمبر 2017 ميلاديا

بالصور: حادث إنقلاب مركبة بطريق 12

بالصور: حادث إنقلاب مركبة بطريق 12
فيفاء أون لاين ـ فيفاء
يباشر الدفاع المدني بفيفاء والجهات الإسعافية والأمنية حادث انقلاب مركبة بطريق 12 غرب فيفاء .
وما زالت التفاصيل لم تتضح حتى الآن وفيفاء أون لاين ستوافيكم بتفاصيل أوسع لاحقا.

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