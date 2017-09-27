الرئيسية › محليات بالصور: حادث إنقلاب مركبة بطريق 12 1:30 م, 7 محرّم 1439 هـ - 27 سبتمبر 2017 م فيفاء أون لاين ـ فيفاء Tweetيباشر الدفاع المدني بفيفاء والجهات الإسعافية والأمنية حادث انقلاب مركبة بطريق 12 غرب فيفاء .وما زالت التفاصيل لم تتضح حتى الآن وفيفاء أون لاين ستوافيكم بتفاصيل أوسع لاحقا. شارك هذا الموضوع:Click to share on Telegram (فتح في نافذة جديدة)Click to share on WhatsApp (فتح في نافذة جديدة)اضغط لإرسال هذا الموضوع لصديق بواسطة البريد الإلكتروني (فتح في نافذة جديدة)اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)اضغط للطباعة (فتح في نافذة جديدة)
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