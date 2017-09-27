الأمير تركي الفيصل يستقبل المبعوث الخاص الصيني للقضية السورية | فيفاء أون لاين
الأربعاء, 7 محرّم 1439 هجريا, الموافق 27 سبتمبر 2017 ميلاديا

الأمير تركي الفيصل يستقبل المبعوث الخاص الصيني للقضية السورية

الأمير تركي الفيصل يستقبل المبعوث الخاص الصيني للقضية السورية
حبيب عبد الله ـ الرياض

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير تركي الفيصل -رئيس مجلس إدارة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية- في مكتبه بالمركز صباح الأحد المبعوث الخاص الصيني للقضية السورية سعادة السفير شيه شياو يان، يرافقه المستشار وانغ يونغ تشاو، وسعادة سفير الصين لدى المملكة لي هوا شين، ونائب السفير المستشار شي هونغ وي، وعدد من أعضاء السفارة الصينية.

وأكّد الأمير تركي الفيصل خلال اللقاء أهمية حل الأزمة السورية، ومعالجة قضايا اللاجئين ومكافحة التنظيمات المتطرفة، مشددا على ضرورة توحيد المواقف الدولية تجاه الوضع في سوريا.

ويأتي هذا اللقاء في إطار سعي مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية إلى توثيق أوجه التعاون والعلاقات الثنائية مع مختلف الشخصيات والمنظمات المحلية والإقليمية والدولية العاملة في مجال البحوث والدراسات الاستراتيجية والسياسية.

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