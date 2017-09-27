شعب الوفاء .. قيادة العطاء

هل من التعبير عن حب الوطن هي الكتابة له فقط؟!!

أعتقد لا ، ولكن جرت العادة أننا نتغى بوطننا في السلم والحرب ، في الشدة والرخاء ، بالقول والفعل .

فأبطال الحد يدافعون في هذا اليوم عن أشرف البقاع ، وأبناء الوطن في الداخل يبنون مجداً لهذه الأرض بين الأمم، هل أتحدث في مقالي هذا عن قيادتنا الحكيمة أم عن شعب المملكة الوفي أم أتحدث عن عدوٍ مُنكسر أم عن ماذا؟!

تتوشح المملكة هذا العام عدة وشاحات شرفية سطرها لها الزمان بعزم الرجال وإِقدام الأبطال ، أولها : وشاح رؤية ٢٠٣٠ تلك الرؤية الحالمة بمستقبل زاهر نرى ثمراته من الآن ، ثانياً : وشاح الثبات والنصر على حدود وطننا الغالي والذود عن اليمن الشقيق لتستطير أروع البطولات والتي ذُهِل العالم أمامها ، ثالثاً: وشاح نجاح موسم حج ١٤٣٨ هـ الذي سُطرت فيه أروع مبادئ الإسلام والإنسانية والتفاني في خدمة ضيوف الرحمن بتطور ورحمة ، رابعاً : شرف الدفاع عن العالم ومحاربة أرباب الإرهاب من دول وتنظيمات وجماعات إرهابية أفسدت في وطننا وبلاد المسلمين وغيرها من دول العالم ، خامساً: شرف قيادة الأمة بعزم سلمان وحزم أبنائه في توحيد صف المسلمين تحت كلمةٍ واحدة وصفٍ واحدة .

القضية قضية وطن يتسامى بين الأمم ويرتفع عالياً ليظل شامخاً بين الأمم ، قبل أيام بسيطة تضرب المملكة كل عدوٍ داخلياً أو خارجياً ضرباً يقصِم ظهر كل مخرب ، حراك ١٥ سبتمبر فشل لأن الشعب وفيٌّ والقيادة حكيمة ، أمن الدولة يُبحط عملية كانت تستهدف مبنى وزارة الدفاع ، أمن الدولة يقبض على مجموعه مخربين من دعاة وكُتاب وباحثين وشعراء كانوا قد أفسدوا الناس بشعاراتهم الكاذبة وتعاونوا مع أعداء الوطن لتنفيذ مخططاتهم المزعومة والفاشلة .

ياوطني والذي نفسي بيده أننا أبنائك ، من عسكريين ومدنيين نسعى لرفعتك والذود عنك بكل ما نستيطع، دمائنا سنُسيلها لأجلك ، فذلك طالبٌ يطلب العلم في سبيل رخائك ، وذلك معلم يبني الأجيال ، وذلك جندي يحمي الحمى ، كلنا لك يا وطن ، أعدائك يفشلون بعد إرادة الله وعزم الأبناء وحكمة القيادة.

حفظ الله خادم الحرمين الشريفين :سلمان بن عبدالعزيز

حفظ الله ولي عهده الأمين : محمد بن سلمان

حفظ الله الوطن

حفظ الله الشعب