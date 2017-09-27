بالصور .. أهالي هروب يحتفلون باليوم الوطني 87

احتفلت محافظة هروب باليوم الوطني السابع والثمانون للمملكة العربية السعودية مساء الثلاثاء ١٤٣٩/١/٦ بتنظيم من بلدية هروب وبمشاركة الجهات الحكومية ومشائخ وأعيان وأهالي المحافظة .

حيث بدأت الحفل الخطابي بالسلام الملكي ثم آيات من القرآن الكريم وبعدها ألقى سعادة محافظ هروب الأستاذ / أحمد بن حسن الفيفي كلمة رحب فيها بالجميع وعبر من خلالها عن تلاحم الشعب حول قيادته الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظهم الله

وعلى ما تشهده المملكة من تطور وإزدهار ورقي في شتى المجالات التي تواكب رؤية المملكه ٢٠٣٠

وبعدها تم عرض فلم مرئي بعنوان ( مولد أمة ) يحكي سيرة المؤسس الملك عبدالعزيز آل سعود طيب الله ثراه في توحيد المملكه العربيه السعوديه .

وقد تخلل الحفل مشاركة طلاب المدارس بأوبريت عن اليوم الوطني وإلقاء قصائد شعريه وطنيه وعروض شعبيه شارك بها الأهالي فرحتهم باليوم الوطني معبرين فيها عن تلاحمهم مع القياده الرشيده .

وقد تم خلال الحفل تكريم أسر شهداء الوطن لما قدمه أبناهم من تضحيات لهذا الوطن الغالي .