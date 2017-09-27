المستشفى السعودي الألماني بالمدينة المنورة يحتفل باليوم الوطني 87

أحتفل المستشفى السعودي الألماني بالمدينة المنورة باليوم الوطني السابع والثمانون للمملكه العربيه السعودية وذكرى توحيدها على يد جلالة الملك عبد العزيز ال سعود رحمه الله .

حيث اقيمت احتفالية كبيرة داخل المستشفى بهذة المناسبة حضرها الموظفين و المراجعين .

فيما تخلل الحفل عدة فقرات ترفيهيه و اكتست المستشفى باللون الاخضر ابتهاجاً بذكرى غاليه على قلب كل مواطن

وقد القى مدير المستشفى السعودي الالماني كلمه بهذه المناسبة الغاليه

ورفع الجميع أسمى ايات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله والى سمو ولي عهده الامين صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان راجين من الله تعالى ان يحفظ هذه البلاد وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان .