الحرس الملكي يعلن عن فتح باب القبول والتسجيل | فيفاء أون لاين
الأربعاء, 7 محرّم 1439 هجريا, الموافق 27 سبتمبر 2017 ميلاديا

الحرس الملكي يعلن عن فتح باب القبول والتسجيل

الحرس الملكي يعلن عن فتح باب القبول والتسجيل
 الرياض: علي القرني

تعلن رئاسة الحرس الملكي عن توفر وظائف برتبة جندي لخريجي الثانوية العامة أو ما يعادلها و حملة الشهادة الثانوية العامة الحاصلين على رخصة قيادة عمومي ( نقل خفيف /نقل ثقيل ) وكذلك وظائف على رتبة جندي أول في بعض التخصصات الفنية لحملة الدبلوم والكليات الفنية وعلى الراغبين بالتسجيل مراجعة شروط الإلتحاق عبر البوابة الإلكترونية لإدارة القبول والتسجيل من خلال الموقع    

apps.rgr.gov.sa:8888 

 

‏علماً انه سيتم فتح الموقع لإستقبال  الطلبات إعتباراً من يوم الأحد الموافق 18 / 1 / 1439هـ لمدة اسبوع 
مع اطيب الأمنيات للجميع بالتوفيق والنجاح

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