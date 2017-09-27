الحرس الملكي يعلن عن فتح باب القبول والتسجيل

تعلن رئاسة الحرس الملكي عن توفر وظائف برتبة جندي لخريجي الثانوية العامة أو ما يعادلها و حملة الشهادة الثانوية العامة الحاصلين على رخصة قيادة عمومي ( نقل خفيف /نقل ثقيل ) وكذلك وظائف على رتبة جندي أول في بعض التخصصات الفنية لحملة الدبلوم والكليات الفنية وعلى الراغبين بالتسجيل مراجعة شروط الإلتحاق عبر البوابة الإلكترونية لإدارة القبول والتسجيل من خلال الموقع

apps.rgr.gov.sa:8888

‏علماً انه سيتم فتح الموقع لإستقبال الطلبات إعتباراً من يوم الأحد الموافق 18 / 1 / 1439هـ لمدة اسبوع

مع اطيب الأمنيات للجميع بالتوفيق والنجاح