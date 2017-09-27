” تويتر” تضاعف مساحة التغريدات إلى 280 حرفاً لبعض المستخدمين

قرر موقع التواصل الاجتماعي الأشهر تويتر، اليوم (الأربعاء)، مضاعفة عدد الحروف في التغريدة الواحدة لبعض المستخدمين، حيث بدأت في اختبار حد جديد يصل إلى 280 حرفاً للتغريدة بجميع اللغات، عدا اليابانية والصينية والكورية.

وترى “تويتر” أن هذه الخطوة سوف توفر مساحة أكبر للمستخدمين من أجل حرية التعبير عن أنفسهم وآرائهم، كما تقلص بعض العوائق أمام الشركة لزيادة عدد مستخدميها في السنوات الأخيرة.

وتوقع خبراء أن هذا التغيير سوف ينزع من “تويتر” سمة أصيلة في علامتها التجارية، وهي سرعة المحادثات أو الآراء اللحظية التي اشتهر بها نجوم الرياضة والساسة، وعلى رأسهم الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب”، وصارت محل اهتمام الإعلام والرأي العام.