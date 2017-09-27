“المالية”: نجاح إتمام تسعير الطرح الثاني للسندات الدولية

أعلنت وزارة المالية عن إتمامها بنجاح تسعير الطرح الثاني للسندات الدولية، وذلك ضمن برنامج حكومة المملكة العربية السعودية الدولي لإصدار أدوات الدين.

وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي الطرح بلغ 12.5 مليار دولار أمريكي (ما يعادل 46.9 مليار ريال سعودي) مقسمة على ثلاث شرائح كما يلي: 3 مليارات دولار أمريكي (ما يعادل 11.3 مليار ريال سعودي) لسندات استحقاق العام 2023 م، و 5 مليارات دولار أمريكي (ما يعادل 18.8 مليار ريال سعودي) لسندات استحقاق العام 2028م، و 4.5 مليار دولار أمريكي (ما يعادل 16.9 مليار ريال سعودي) لسندات استحقاق العام 2047م.

وشهد الطرح إقبالاً كبيرًا من المستثمرين الدوليين والمحليين، حيث وصل المجموع الكلي لطلبات الاكتتاب نحو 40 مليار دولار أمريكي (150 مليار ريال سعودي). ومن المتوقع أن يتم تسوية الطرح في تاريخ 4 أكتوبر 2017م أو في تاريخ مقارب له.

وأوضحت الوزارة أن الإعلان لم يُنشر في أي من الولايات المتحدة الأمريكية، أو كندا، أو أستراليا، أو اليابان، ولا يجوز توزيع أو إرسال نسخ من هذا الإعلان في أي من هذه الدول. ولا يعد هذا الإعلان طرحًا للأوراق المالية المشار إليها أعلاه في المملكة أو أي دول أخرى. ولا يجوز بيع الأوراق المالية المشار إليها أعلاه في الولايات المتحدة الأمريكية دون تسجيلها أو الحصول على إعفاء من التسجيل وفقًا لقانون الأوراق المالية الصادر في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1933 وتعديلاته (ويُشار إليه فيما بعد بـ”قانون الأوراق المالية.”(

وأشارت إلى أنّ المملكة لا تعتزم تسجيل أي من الأوراق المالية أو تقوم بطرح عام في الولايات المتحدة الأمريكية، وسيتم طرح الأوراق المالية في الولايات المتحدة الأمريكية للمستثمرين من المؤسسات المؤهلة بموجب أحكام القاعدة 144أ (144A ) من قانون الأوراق المالية، وسيتم طرحها خارج الولايات المتحدة الأمريكية بموجب أحكام النظام س (Reg S) من قانون الأوراق المالية.