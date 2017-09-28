آل مشيط يتفقد خدمات الأحوال المدنية في الحد الجنوبي

زار مدير عام الأحوال المدنية بمنطقة جازان بندر آل مشيط موقع العربة المتنقلة في الحد الجنوبي، وذلك للوقوف على سير العمل فيها بشكل عام، وذلك بتوجيهات معالي وكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية ناصر بن عبدالله العبدالوهاب المبنية على توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية -حفظه الله-القاضية بخدمة المرابطين على الحد الجنوبي من كافة القطاعات في أماكنهم وتسخير كافة الامكانات لهم.

والتقى آل مشيط أثناء زيارته بالعديد من أبطالنا البواسل من أفراد وضباط، إذ هنأهم باليوم الوطني الـ87 للمملكة العربية السعودية، واستمع إلى احتياجاتهم المتعلقة بالأحوال المدنية ومدى رضاهم عن الخدمات المقدمة.

و أكد آل مشيط أن هذه الزيارة واجب وطني تجاه أبطال الحد الجنوبي من جنودنا، مبيناً أن الأحوال المدنية تحرص بشكل كامل على توفير كل متطلباتهم المتعلقة بها، وقال: “نتابع بشكل مستمر كافة معاملاتهم ونحرص على إنهاءها في أسرع وقت، كما أننا لن ندخر جهداً في التنسيق مع أي إدارة أخرى للأحوال المدنية خارج منطقة جازان لإنهاء إجراءاتهم”.