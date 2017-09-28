ملاعب الكلاسيكو بصبيا تحتفي باليوم الوطني الـ87

أقامت إدارة ملاعب الكلاسيكو بمحافظة صبيا احتفالية بمناسبة اليوم الوطني ال 87 للمملكة العربية السعودية ، وبدأ الحفل بكلمة ألقاها مدرب ألعاب القوى بنادي الأمجاد والرياضي القدير الأستاذ /سنبل هادي أشار فيها بالدور الذي يجب على كل مواطن استشعاره اتجاه الوطن من فخر وعز وانتماء ، مؤكداً على دور الرياضيين في تأصيل ذلك لدى أبناء مجتمعهم، لافتاً النظر إلى التطور الذي تشهده المملكة منذ تأسيسها على يد المؤسس الملك عبدالعزيز – رحمه الله – ومن بعده أبناءه البررة الذين واصلو مسيرة التوحيد والبناء إلى عهدنا الزاهر بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود حفظه الله.

وقد حضر هذا الحفل نخبة من

الرياضيين والإعلاميين وهم :

الأستاذ عبدالله شبلي

مدير مكتب الرابطة بصبيا

الأستاذ وائل شافعي

رئيس لجنة المسابقات بالرابطة

الكابتن محمد قحطاني

اللاعب السابق بالنادي العربي

الكابتن عادل مبروك

رئيس لجنة الحكام بالرابطة

الأستاذ حسين حامد

الإداري بنادي الترجي

الأستاذ سعيد أبو صيدة

مشرف التربية البدنية بتعليم صبيا

الأستاذ حسين غريب

مساعد مدرب ألعاب القوى

بنادي الأمجاد بمحافظة صبيا

الأستاذ جبران ياقوت

معلم التربية البدنية

الأستاذ عيسى عثاثي

عضو بنادي الحي بثانوية كرامة

الأستاذ ياسر جماره

سكتير نادي الأمجاد

وعضو بنادي الجزيرة بالحسيني

وقد غطى هذه المناسبة

الإعلامي المتألق عبدالرحمن جعفري

المصور بصحيفة أثر الالكترونية

وفي الختام شارك الجميع على تقطيع كعكة الحفل الوطني على أنغام وأهازيج وطنية وسط جو يسوده الألفة والمحبة وأخذ صورة جماعية بهذه المناسبة .