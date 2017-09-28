الأمير سلطان بن سلمان: الاتفاقية تعكس تكامل أدوار مؤسسات الدولة والمجتمع في التصدي للحوادث المرورية وتأثيراتها السلبية

برعاية وحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان رئيس مجلس إدارة جمعية الأطفال المعوقين وقعت المبادرة الوطنية للسياقة الآمنة “الله يعطيك خيرها” وجمعية الكشافة العربية السعودية اتفاقية تعاون مشترك في مقر جمعية الأطفال المعوقين بمدينة الرياض.

وحضر مراسم التوقيع نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الأطفال المعوقين معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السويلم، والمشرف العام على المبادرة المهندس عثمان الفارس، ومثّل المبادرة في الاتفاقية الأستاذ عوض بن عبد الله الغامدي أمين عام الجمعية، فيما مثّل جمعية الكشافة العربية السعودية الدكتور عبدالله بن سليمان الفهد نائب رئيس الجمعية.

وبحسب الاتفاقية ستشمل مجالات التعاون بين الجمعيتين عدداً من المحاور أبرزها: تنمية القيم والمهارات المرتبطة بالسلامة المرورية للكشافين والقادة وربط هذه البرامج بالمناهج والدراسات المعتمدة لجمعية الكشافة، التوعية والتثقيف بالسلامة المرورية للمجتمع المحلي من خلال المعارض والمنتديات والمؤتمرات الخاصة بالسلامة المرورية والتي تشارك من خلالها جمعية الكشافة.

وتشمل الاتفاقية أيضاً التعاون في نقاط التفتيش الميداني في الإشارات المرورية لإيصال الرسالة التوعوية والإرشادية الخاصة بالمبادرة، توظيف مضامين المنهج الكشفي والمشروعات الكشفية، وشارات الهوايات، والمشروعات التنافسية والخدمية مثل (الحج والعمرة، البيئة، رسل السلام، التنافس بين الفرق والقطاعات، وتفعيل موقع مكارم الأخلاق للتطوع، أسبوع المرور، …. وغيرها) لخدمة أهداف المبادرة بما يضمن انتشار التوعية والثقافة المرورية السليمة بين شرائح المجتمع، وتقديم الدعم والإسناد للمبادرة من خلال الموارد المتاحة من الكوادر البشرية والمادية لدى الكشافة.

وبهذه المناسبة ثمّن الأمير سلطان بن سلمان بادرة الكشافة السعودية آملا أن يعود هذا التعاون بالنفع على المجتمع ويساهم في خفض نسبة الحوادث المرورية بالمملكة.

واعتبر سموه التعاون خطوة جديدة نحو المزيد من الشراكات مع مؤسسات المجتمع للتصدي لقضية الحوادث المرورية وتأثيراتها السلبية، مشيراً أن الاتفاقية تعكس تكامل أدوار مؤسسات الدولة، ونضج المجتمع في تحمل مسؤوليته لتحقيق التنمية الشاملة والاستقرار والازدهار.

وأشار سموه إلى أن ما حققته مبادرة الله يعطيك خيرها بمثابة “الإنجاز” وفقا لأحدث التقارير الصادرة عن الإدارة العامة للمرور وساعدت في رفد الجهود التوعوية التي تبذلها الإدارة وساهمت في خفض الحوادث المرورية بنسبة 15%‏ خلال السبعة أشهر الأولى من عام 1438هـ..

وأبان سمو رئيس مجلس إدارة جمعية الأطفال المعوقين أنه على الرغم من إنجازات المبادرة وهي تدخل سنتها الخامسة في العمل، إلا أنه يطمح للمزيد، فجميع المؤشرات بحسب تقارير الجهات المختصة إيجابية، بدءاً من معدل الحوادث والإصابات مقارنة بنفس الفترة من عام 1437هـ، آملاً أن تتراجع هذه الأرقام إلى أدنى مستوياتها.

وفي ذات السياق أكد نائب رئيس جمعية الكشافة العربية السعودية الدكتور عبدالله بن سليمان الفهد، على أهمية الشراكات والتوأمة والتعاون بين مؤسسات المجتمع المدني المختلفة، وتبادل الخبرات، وتعزيز عناصر الضعف والاستفادة من عناصر القوة لدى الآخرين، لتحسين جودة أنشطتها الاجتماعية، والمساهمة بفعالية أكثر في التنمية المستدامة.

وأوضح الدكتور الفهد أن مذكرة التعاون تأتي لمساندة البرنامج الوطني للسياقة الآمنة “الله يعطيك خيرها” لنشر ثقافة السلامة المرورية بين أفراد المجتمع، والتوسع في المبادرات التطوعية للوحدات الكشفية والكشافين فيما يخدم تطلعات وأهداف السلامة المرورية في المملكة، لافتاً أن جمعية الكشافة تحرص على بناء شراكات قوية وفاعلة وبناء جسور من العلاقات مع مختلف القطاعات التي تهتم بتنمية المجتمع والارتقاء والنهوض به والتفاعل مع حاجاته، والمساهمة في تعزيز وتفعيل أدوار الآخرين عبر مسئولياتهم المجتمعية .

وأشار الفهد الى أن التكامل بين المؤسسات المعنية بالعمل التطوعي أمر في غاية الأهمية، خاصة وأن مثل تلك المساهمات تسهم في تعزيز الانتماء وتنمية حب وممارسة العمل التطوعي، وتحقيق الجودة في الأداء.

وقدم نائب رئيس الجمعية في ختام حديثه الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس مجلس إدارة جمعية الأطفال المعوقين، على حرصه واهتمامه بتلك الفئة، وبالمبادرات المجتمعية، منوهاً بما تقوم به الجمعية من عمل خيري لمواجهة الإعاقة وتأهيل الأطفال المعوقين، ومساعدة المجتمع في التصدي لأسبابها، وتحجيم آثارها على الفرد والمجتمع.