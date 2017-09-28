دار الضيافة الاجتماعية بجدة تنظم حفلا عن اليوم الوطني للمملكة

تحت اشراف فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة نظمت دار الحماية حفلا وطنيا بمناسبة ذكرى اليوم الوطني وتخلل الحفل العديد من الأنشطة والبرامج فقرات مسرحية متنوعة من (قراءة القران وقصيدة عن الوطن و مسابقات متنوعة ) واهم ماتميزت المسابقة بالرسم على اللوحات الفنية التي تعبر عن مدى حب الوطن كما شاركت كلا من الموظفات وفتيات الدار بأركان معبرة عن اليوم الوطني وتزيين الدار ، وايضا من البرامج المقدمة محاضرة وطنية محورها الاساسي حب الوطن وكيفية الولاء والعطاء لها تم تقديمها من قبل احد منسوبات الدار، والجدير بالذكر جميع الحضور اثنى على برامج الحفل في جو يسوده الألفة والمحبة .