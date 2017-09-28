ألزهايمر تقوم بإيصال الحقائب لأبناء أسر المرضى في مناطق المملكة

ثمّن كبار المسؤولين في الجمعية السعودية الخيرية لمرض ألزهايمر التبرع السخي الذي قدمه البنك السعودي للاستثمار دعماً ومساندة للدور الإنساني الذي تتبناه الجمعية تجاه المشمولين بخدماتها وأشار المسؤولين في الجمعية إلى أنّ للقطاع الخاص دور هام في مسيرة العمل الخيري في المملكة العربية السعودية، وله بصمات واضحة في استدامة برامجه وأنشطته وكان البنك السعودي للاستثمار قد قدم حقائب مدرسية لأبناء أسر مرضى ألزهايمر المشمولين ضمن خدمات الجمعية، إيماناً منهم برسالة الجمعية وأهدافها الإنسانية النبيلة، ودعماً للتنمية المجتمعية في البلاد والتي تأتي في إطار برنامج المسؤولية الاجتماعية للبنك من جانبها قامت الجمعية بإيصال الحقائب لأبناء أسر مرضى ألزهايمر في مناطق المملكة المختلفة عبر شركائها الإستراتيجيين في تلك المناطق ومنهم على سبيل المثال لا الحصر: جمعية الوفاء الخيرية النسائية في الرياض، والجمعية الفيصلية الخيرية النسوية في محافظة جدة، وجمعية الجنوب النسائية الخيرية في مدينة أبها،

وإدارة الطب المنزلي في مدينة حائل وقدم المسؤولين في الجمعية شكرهم وتقديرهم للبنك على هذا التبرع الذي يساهم كثيراً في تخفيف العبء الاقتصادي عن الأهالي والأسر ذوي الدخل المحدود بشكل خاص ويشجع الأطفال على مواصلة مسيرتهم التعليمية دون أن تتأثر مسيرتهم العلمية بإصابة من كان يعولهم، وإدخال الفرحة والسرور في نفوسهم، وهذا ما تسعى إليه دوماً الجمعية، حيث تتفقد أسر مرضى ألزهايمر وتقدم لهم العون الطبي والمادي والاستشاري، وتؤازرهم وتقف بجانبهم من خلال برامج يتولى تنفيذها فرق متكاملة من القطاعات الصحية والإدارية والتطوعية العاملة في الجمعية يذكر ان البنك السعودي للاستثمار حصل في العام 1434هـ على جائزة التميز كأفضل بنك سعودي نشاطاً في مجال المسئولية الاجتماعية، وذلك وفقاً لتصنيف المنظمة العربية

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