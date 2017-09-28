مجلس بلدي جازان يرفع التهاني للمقام السامي بمناسبة اليوم الوطني 87

عقد المجلس البلدي لأمانة منطقة جازان، اجتماعه الثاني والعشرون برئاسة رئيس المجلس البلدي لأمانة منطقة جازان الأستاذ أحمد بن أبو شملة حكمي، وبحضور نائب الرئيس الأستاذ وليد بن جيلان محه وجميع أعضاء المجلس البلدي، وذلك في قاعة الاجتماعات بالمجلس، حيث افتتح رئيس المجلس الجلسة مهنئاً المقام السامي باليوم الوطني 87 حيث رفع اسمى آيات التهاني لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله و لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي العهد وزير الدفاع، كما رفع أيضا اسمى آيات التهاني لصاحب السمو الملكي أمير منطقة جازان محمد بن ناصر بن عبدالعزيز ولسمو نائب أمير منطقة جازان محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز على نجاح جميع احتفالات المنطقة والمحافظات التابعة لها باليوم الوطني، سائلاً المولى عز وجل أن يحفظ ولاة أمرنا وعزة هذا البلد وأن تكون منار المسلمين.

وبعد ذلك ناقش المجلس خلال الاجتماع عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال وأتخذ بشأنها الإجراءات والتوصيات التي تحقق المصلحة العامة حيث كان ابرز ما تم مناقشته دراسة مشروع التسمية والترقيم للشوارع حيث أقر المجلس تشكيل لجنة لدراسة المشروع مكونة من أعضاء المجلس و المختصين بأمانة المنطقة.

وأيضاً اطلع المجلس على اعمال مشاريع السفلتة الهيكلية بالمدينة والقرى التابعة لها، كما أقر المجلس انشاء حدائق للقرى التابعة لمدينة جازان لتكون متنفساً للأهالي.

كما أقر المجلس تشكيل لجنة للتطوير الإداري تضم أعضاء المجلس والمختصين الأمانة وذلك لتطوير الأداء الوظيفي لموظفي الأمانة وأيضا منسوبي أمانة المجلس البلدي.

كما اطلع المجلس على سير الاعمال بضاحية الملك عبدالله وعليه أوصى المجلس القيام بجولة ميدانية تشمل الضاحية والقرى المتواجدة بها.