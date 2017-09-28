تشكيل فريق عمل لرفع مستوى خدمات الأحوال المدنية بجازان | فيفاء أون لاين
الخميس, 8 محرّم 1439 هجريا, الموافق 28 سبتمبر 2017 ميلاديا

تشكيل فريق عمل لرفع مستوى خدمات الأحوال المدنية بجازان

تشكيل فريق عمل لرفع مستوى خدمات الأحوال المدنية بجازان
فيفاء أون لاين ـ جازان
شكل سعادة مدير عام الأحوال المدنية بمنطقة جازان الأستاذ بندر بن عبدالله آل مشيط فريق عمل نخبوي من الكفاءات العملية بالمنطقة وذلك لتحسين مستوى الأداء والخدمات المقدمة للمواطن والمواطنة.
ويعد فريق العمل والذي تم اختياره وتشكيله بعناية فائقة من الكوادر العالية في منظومة الأحوال بمنطقة جازان والذي اجتمع بهم سعادة المدير العام في مقر الإدارة العامة بالمنطقة والذي حرص على تحقيق أعلى معايير الجودة والأهداف التي تم تحديدها في الإجتماع ووضع خطة زمنية للإنجاز.
جاءت هذه اللفتة للقفز بجميع الفروع بالمنطقة لتحقيق معايير التميز المؤسسي لمواكبة التطلعات والبرامج التي تخطوها وكالة الأحوال المدنية بالمملكة وشتى فروعها من الخدمات التقنية والنموذجية تماشياً مع خطة التحول الوطني 2020 للرؤية 2030  لخدمة هذا الوطن الغالي.

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