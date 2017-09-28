بلدية فيفاء تطلق اسم الشهيد “الفيفي” على أحد شوارع المحافظة

بحضور سعادة محافظ فيفاء الأستاذ/ محمد بن عبدالله الغزي ورئيس بلدية محافظة فيفاء د. سالم بن علي منيف ووالد شهيد الواجب علي حسن علي الفيفي وأخوه .

وبناء على الأمر السامي الكريم .

تم إطلاق اسم شهيد الدين والوطن الرقيب علي حسن علي الفيفي على أحد شوارع المحافظة والذي يبلغ طوله 3 كم

ويمر بمنزل والده وأخوانه وجماعته تخليدا لاسم هذا البطل الذي أستشهد في ميدان الشرف دفاعا عن وطنه .

وقد ألتقى رئيس البلدية بوالد الشهيد الذي أفاد بأن له مطالبه سابقة لدى البلدية بسفلتة طريقة ولازالت ضمن الطلبات حيث وجه رئيس البلدية بسفلتة الطريق وكذلك كامل مواقف منزله ، كذلك وجه بإعادة سفلتة الطريق وتعديل المنعطفات به وطريق مستوصف القرية ومدرسة القريه .

كما تم استبدال الحاويات الصغيرة بحاويات كبيرة بناء على رغبة والد الشهيد.

حيث تم إنجاز أجزاء كبيرة من الطريق ولازال العمل مستمرا .

وقد أكد محافظ فيفاء لذوي الشهيد بأن الدولة حريصة على تقديم الخدمة المميزة للمواطنين وأن الخدمات ستتوالى للأفضل إن شاء الله .