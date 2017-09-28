بلدية فيفاء تطلق اسم الشهيد “الفيفي” على أحد شوارع المحافظة | فيفاء أون لاين
الخميس, 8 محرّم 1439 هجريا, الموافق 28 سبتمبر 2017 ميلاديا

بلدية فيفاء تطلق اسم الشهيد “الفيفي” على أحد شوارع المحافظة

بلدية فيفاء تطلق اسم الشهيد “الفيفي” على أحد شوارع المحافظة
فيفاء أون لاين ـ فيفاء
بحضور سعادة محافظ فيفاء الأستاذ/ محمد بن عبدالله الغزي ورئيس بلدية محافظة فيفاء د. سالم بن علي منيف ووالد شهيد الواجب علي حسن علي الفيفي وأخوه .
وبناء على الأمر السامي الكريم .
تم إطلاق اسم شهيد الدين والوطن الرقيب علي حسن علي الفيفي على أحد شوارع المحافظة والذي يبلغ طوله 3 كم
ويمر بمنزل والده وأخوانه وجماعته تخليدا لاسم هذا البطل الذي أستشهد في ميدان الشرف دفاعا عن وطنه .
وقد ألتقى رئيس البلدية بوالد الشهيد الذي أفاد بأن له مطالبه سابقة لدى البلدية بسفلتة طريقة ولازالت ضمن الطلبات حيث وجه رئيس البلدية بسفلتة الطريق وكذلك كامل مواقف منزله ، كذلك وجه بإعادة سفلتة الطريق وتعديل المنعطفات به وطريق مستوصف القرية ومدرسة القريه .
كما  تم استبدال الحاويات الصغيرة بحاويات كبيرة بناء على رغبة والد الشهيد.
حيث تم إنجاز أجزاء كبيرة من الطريق ولازال العمل مستمرا .
وقد أكد محافظ فيفاء لذوي الشهيد بأن الدولة حريصة على  تقديم الخدمة المميزة للمواطنين وأن الخدمات ستتوالى للأفضل إن شاء الله .

شاهد ايضا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*