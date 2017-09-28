مبادرات مجتمعية بوكالة جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز للفروع | فيفاء أون لاين
الخميس, 8 محرّم 1439 هجريا, الموافق 28 سبتمبر 2017 ميلاديا

مبادرات مجتمعية بوكالة جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز للفروع

مبادرات مجتمعية بوكالة جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز للفروع
وادي الدواسر - مبارك الدوسري

أطلقت وكالة جامعة الأمير سطام بن عبد العزيز للفروع بوادي الدواسر والسليل مؤخراً عددٍ من المبادرات لخدمة المجتمع وأفراده داخل وخارج الكليات ، ضمن سعي الوكالة للمشاركة الفاعلة في تنمية مجتمع المحافظتين، وتحقيق التنمية المجتمعية الشاملة ،  اشتملت على مبادرة ” سواعد المملكة” والتي تهتم بطاقات الطلاب الإبداعية و الابتكارية و صقل المهارات التطبيقية التخصصية وبناء بيئة إيجابية يكتسب منها الطالب مهارات التواصل و التفكير الابداعي ،  ومبادرة ” مواطنة صالحة مستدامة ”  وتهتم بتعزيز المواطنة وغرس القيم ونقل التراث الاجتماعي والثقافي وتوريثه مع الحفاظ على أصالته وجودته ،  ومبادرة ” كيف أرتقي بوطني ”  وتهتم باستنهاض الهمم للقيام بالمسئولية الفردية والجماعية تجاه الوطن ، وتعويد الآخرين على اسلوب الحوار الجاد والهادف ، وتعميق قيم المواطنة الصالحة في المستهدفين.

كما تضمنت المبادرات ، مبادرة تهتم بالمواهب الشعرية ، وبرنامج لصيانة الحاسب الالي ، ودورة في مبادئ تقنية النانو.

وأوضح وكيل جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز للفروع الدكتور عبدالله بن محمد الصقر ، أن الوكالة ستعمل من خلال هذه المبادرات الى خدمة المجتمع بحثاً وتطويراً وتدريباً ، بتوسيع الخدمات من محيط الوكالة الى مجتمع محافظتي وادي الدواسر والسليل ، ودراسة المشكلات ، وما للمجتمع من متطلبات .

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