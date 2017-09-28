مبادرات مجتمعية بوكالة جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز للفروع

أطلقت وكالة جامعة الأمير سطام بن عبد العزيز للفروع بوادي الدواسر والسليل مؤخراً عددٍ من المبادرات لخدمة المجتمع وأفراده داخل وخارج الكليات ، ضمن سعي الوكالة للمشاركة الفاعلة في تنمية مجتمع المحافظتين، وتحقيق التنمية المجتمعية الشاملة ، اشتملت على مبادرة ” سواعد المملكة” والتي تهتم بطاقات الطلاب الإبداعية و الابتكارية و صقل المهارات التطبيقية التخصصية وبناء بيئة إيجابية يكتسب منها الطالب مهارات التواصل و التفكير الابداعي ، ومبادرة ” مواطنة صالحة مستدامة ” وتهتم بتعزيز المواطنة وغرس القيم ونقل التراث الاجتماعي والثقافي وتوريثه مع الحفاظ على أصالته وجودته ، ومبادرة ” كيف أرتقي بوطني ” وتهتم باستنهاض الهمم للقيام بالمسئولية الفردية والجماعية تجاه الوطن ، وتعويد الآخرين على اسلوب الحوار الجاد والهادف ، وتعميق قيم المواطنة الصالحة في المستهدفين.

كما تضمنت المبادرات ، مبادرة تهتم بالمواهب الشعرية ، وبرنامج لصيانة الحاسب الالي ، ودورة في مبادئ تقنية النانو.

وأوضح وكيل جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز للفروع الدكتور عبدالله بن محمد الصقر ، أن الوكالة ستعمل من خلال هذه المبادرات الى خدمة المجتمع بحثاً وتطويراً وتدريباً ، بتوسيع الخدمات من محيط الوكالة الى مجتمع محافظتي وادي الدواسر والسليل ، ودراسة المشكلات ، وما للمجتمع من متطلبات .