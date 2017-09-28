اكلمك ميتاً وأنت حيٌ في قلوبنا فهل تسمعني

لقد صُدمت وآلمني خبر وفاتك أيها الصديق الطيب لقد اغرورقت عيناي بالدموع وانا اقود سيارتي في طريق الملك فهد بالرياض عندما جاءني ذلك الإتصال ليخبرني عن تنحيك عن صهوة الحياة وانتقالك للرفيق الأعلى فقلت حينها لعله خير يااباحسن فالآخرة خير وأبقى وابشر فقد انتقلت إلى الكريم الرحيم الذي سيجعلك تنعم بحياة طيبة بإذنه سبحانه فقد وعد الصابرين بشيئ عظيم ومقام كريم ، فلكم تصدقت بابتسامتك على الناس ، لم اجدك في مكان طيلة معرفتي بك إلا منشرح الصدر مبتسم الوجه حتى في آلامك التي كنت تعانيها مع المرض لن أنسى تلك الليلة التي زرتك فيها والناس تحتفل بالعيد وانت ترقد على السرير الأبيض في المستشفى وكم كنت حريص حينها بأن لا تقتل فرحة احبابك وابناءك للعيد وكان تنويمك رغما عنك لرفضك الشديد من أن تذهب للمستشفى لعلمك بأنهم سيضطرون لتنويمك والعيد غداً فصارعت الألم لكي لا يظهر عليك ولكنك لم تستطع فحملوك إليها وحدث ما كنت تهرب منه قرر الفريق الطبي بقاءك في المشفى وتم العيد واجتمع الاحباب وانت هناك تصارع الألم وحدك والابتسامة والحمد والثناء لم يفارقى محياك ، ولا أنسى جهدك الذي كنت تبذله مع ابناءك لتحفيظ القرآن الكريم وحرصك الشديد عليهم فأبشر ياصديقي فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : خيركم من تعلم القرآن وعلمه ، وها انت اليوم توجهت لتحصد الجوائز من ملك الملوك سبحانه وتعالى ، ليتك رأيت صدمة الناس عليك بعدك ودموعهم لأجلك ودعائهم لك ، وداعاً ياصديقي فليس هناك حسوفه على الحياة وسيكون اللقاء هناك بإذن الله في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر ، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان ينزل عليك برد عفوه وأن يذيقك حلاوة رحمته ويجعل اقبالك عليه من اجمل لقائاتك ويسعدك في الآخرة كما كنت تسعد احبابك في الدنيا ويجعل قبرك روضة من رياض الجنة ويحرم جسدك على النار..