إمارة جازان تصدر العدد ” 6 ” من مجلة «نور الوطن» | فيفاء أون لاين
الخميس, 8 محرّم 1439 هجريا, الموافق 28 سبتمبر 2017 ميلاديا

إمارة جازان تصدر العدد ” 6 ” من مجلة «نور الوطن»

إمارة جازان تصدر العدد ” 6 ” من مجلة «نور الوطن»
فيفاء أون لاين ـ جازان
أصدرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بإمارة منطقة جازان العدد السادس من مجلة (نور الوطن) بمناسبة الذكرى الوطنية السابعة والثمانون للمملكة العربية السعودية وقد تصدر العدد كلمة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب امير المنطقة واحتوت  المجلة على الفعاليات والاحتفالات بالمنطقة  والعديد من المشاركات والقصائد الشعرية التي تغنت بحب الوطن وإنجازاته
أشرف على الإصدار وكيل الإمارة الدكتور سعد بن مقرن المقرن ورئيس التحرير ياسين بن أحمد القاسم مدير العلاقات العامة والإعلام بالإمارة

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