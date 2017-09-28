تقنية أبها تحتفل باليوم الوطني 87 وتشارك في احتفالات المنطقة

احتفلت الكلية التقنية بابها باليوم الوطني 87 للمملكة العربية السعودية وذلك بحضور منسوبي الكلية ومتدربيها ويهدف هذا الاحتفال إلى إبراز الدور العظيم الذي قام به موحد ومؤسس المملكة الملك عبد العزيز طيب الله ثراه وتعريف المتدربين بالأسس والمبادئ التي أعتمد عليها القادة في تنمية المملكة ودعم الانتماء لهم .

وكان عميد الكلية التقنية بابها الأستاذ الحسين بن سالم آل عثمان قد عقد عدة اجتماعات قبل الاحتفال للتأكيد على مشاركة الكلية ومنسوبيها في المشاركة في الاحتفال باليوم الوطني السابع والثمانين, وعقد اجتماعا موسعا مع وكلاء الكلية والعلاقات العامة والأعلام بهدف الاجتماع إلى التخطيط وتوزيع الأدوار لفريق العمل لإظهار هذا الحدث الوطني المهم بالصورة اللائقة؛ بناء على التوجيهات الكريمة من أمير منطقة عسير وتوجيهات محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني معالي الدكتور احمد الفهيد ونائبة للتدريب الدكتور راشد الزهراني.

وقد أقيم حفلا بمقر فرع الكلية بحي المؤظفين حيث قدم خلاله وكيل الكلية للتدريب المهندس ناصر آل زيدان كلمه عمادة الكلية رفع فيها التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود والى ولي عهدة الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز والى أمير منطقة عسير صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز والى كافة الأسرة الحاكمة والشعب السعودي ، وأضاف هذا اليوم يعد مناسبة غالية على الجميع ونتذكر جميعا الملحمة التاريخية التي سطرها موحد البلاد جلاله الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – طيب الله ثراه .

كما بين أل زيدان أهمية الذكرى الخالدة للمملكة وقال يجب علينا بأن نتذكر ما كان عليه الحال قبل توحيد هذه البلاد من خوف وقلة وما نحن عليه الآن بفضل الله أولا ثم بفضل ما أنعم الله به على هذه البلاد من قيادة. . كما القيت قصيدة شعرية للمتدرب الشاعر عبدالرحمن بن مضواح القحطاني من قسم المحركات والمركبات تغنى من خلالها بالوطن وعبر نيابة عن زملائة بهذه المناسبة الوطنية ، ثم قدم عرضاً مرئيا لمسيرة الوطن وكيف وحدها المغفور له بأذن الله الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه ، ثم ألقى الدكتور محمد عارم كلمة بين فيها أهمية المناسبة الوطنية

وما يحمله اليوم الوطني لبلادنا من مضامين متعددة تكرّس الحب والانتماء والمحافظة على مقدرات ومكتسبات الوطن وفي مقدمه ذلك الأمن والاستقرار لتستمر مسيره البناء والتنمية والوحدة الوطنية ومحاربه الإرهاب بكافة صورة وأسبابه. ووجه فريق العمل بالكلية والمعهد على بذل الجهود والاستعداد لهذه المناسبة الغالية علينا جميعاً . وفي نهاية الحفل عرضت العديد من الشيلات الوطنية التي تؤكد على أهمية الوطن وحبه والتقطت الصور الجماعية .

*والكلية تشارك بـ 30 متدربا في احتفالات المنطقة*

كما شاركت الكلية في احتفال منطقة عسير بـ 30 متدربا من تخصصات الكلية شاركوا في مسيرة الوطن إمام راعي الحفل أمير المنطقة صاحب السمو المكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز ونائبة صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز بحضور مشرف الأنشطة بالكلية الأستاذ عبدالعزيز ال هادي عسيري كما تم تركيب لوحات كبرى تعبر عن اليوم الوطني وصور الملوك بالكلية وفي الفرع والتي تعبر عن هذه المناسبة الوطنية . وقد عبر منسوبي الكلية عن فرحتهم بحب الوطن في اللوحة الالكترونية بالمسرح .