مدير فرع الثقافة والاعلام بالشرقية يفتتح معرض “أنوار الخبر” بفندق توقيع اليوم

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يفتتح مدير عام فرع وزارة الثقافة والاعلام بالمنطقة الشرقية الاستاذ ماجد بن محمد البابطين في تمام الساعة الرابعة من عصر اليوم الخميس المعرض الذي تنظمه ” العنود الدولية لتنظيم المعارض والمؤتمرات” بعنوان ” أنوار الخبر” الذي يقام لمدة اربعة ايام بفندق ” توقيع ” الخبر ” التوليب ان ” سابقا وذلك خلال خلال الفترة من 08/01/1439هـ – 11/01/1439هـ الموافق للفترة من 28/09/2017م –

وأعرب الاستاذ /محمد حمد بن هلال الرئيس التفيذي لـ العنود الدولية لتنظيم المعارض والمؤتمرات عن بالغ شكره وتقديرة لمدير عام فرع وزارة الثقافة والاعلام بالمنطقة الشرقية الاستاذ / ماجد بن محمد البابطين على رعايته لحفل افتتاح المعرض مشيرا الى ان المعرض مخصص للعائلات وستعرض فيه العديد من المنتجات من مواد تجميل وملابس وعباءات وجلابيات واكسسوارات وحلويات وورود وغيرها فضلا عن منتجات الاسر .

واشار بن هلال الى ان العنود الدولية لتنظيم المعارض والمؤتمرات لديها العديد من التوجهات المستقبلية لاقامة وتنظيم العد من المعارض المتخصصة وذات نوعية ونخصصية سيتم الاعلان عنها عما قريب .