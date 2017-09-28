النقل المدرسي وراء السراب

رغم مرور أسبوعين منذ بداية العام الدراسي الحالي لازالت معاناة أهالي محافظة فيفاء مستمرة إزاء انقطاع النقل المدرسي مع أننا نسمع الوعود من قبل الوزارة والإدارة بالسعي لحل هذا الملف الشائك الذي يستمر لأكثر من ثلاثة أعوام منذ انقطاعه .

وعامٌ بعد عام ورغم الإنتظار ومخاطبة الجهات التعليمية المشرفة على النقل المدرسي في المحافظة والمنطقة ووصولاً للوزارة ، ورغم الإنتظار للوعود التي قطعتها شركة تطوير منذ بداية العام الدراسي الحالي ، ولكن لم تلح أي بارقة أمل في الأفق حتى الآن فلازالت كلها وعود ونسب مئوية % واشتراطات لنقل الطلاب معقدة مع أن الدولة حفظها الله قد كفلت لكل طالب حقه من النقل المدرسي ولم تذكر أي اشتراطات أو نسب في المئة « ٪ »

* فلماذا هذه الإشتراطات والتعقيدات إن وجد النقل فعلاً كما يقال !! مع أن المشكلة ليست وليدة هذه السنة الدراسية فلها من الآن مايقارب الثلاث سنوات وأكثر وذلك في ظل تلاعب الشركات بحقوق الناقلين في محافظة فيفاء والقطاع الجبلي ككل ووعود مستمرة من قبل الشركة بإعطاء حقوق الناقلين وكل مرة أثناء العام يطل علينا وعد جديد من قبل شركة تطوير بعدة اشكال ومقولات فمرة تقول بعودة نقل آخر وأن هناك صرف مباشر من الشركة أو الوزارة ثم تتبخر المسألة وتنتهي ثم تعود بشكل آخر وإهاب جديد بنسبة وتناسب كما يثار هذا العام رغم أن المسألة لازالت سراب وأحلام حتى الآن ؛ والمتابع من خلال وعود السنوات الماضية يجد أن كلها لم تصدق فلم يجد الطلاب في المحافظة نقلاً مدرسياً مناسباً ومستمراً ‘ ولم يحصل من الحقوق الخاصة بالناقلين أي شئ مما أدى لتراكمات قديمة لم يتم حلها حتى وصلت للوضع المتأزم الحالي بمبالغ كبيرة تصل لبعض المتعهدين لنصف مليون والبعض الآخر انتقل لرحمة الله بعد مطالبات كثيرة ولم يحصل على شئ منها ‘ فأصبحت المطالبة لورثته مع هذا الوضع المؤسف والذي يحز في النفس .. والله المستعان .

ورغم إلغاء عقد مؤسسة أعمال الشاطئ من قبل الشركة الأم( شركة تطوير النقل التعليمي ) ولكن لا فائدة من هذا أو ذاك : فماذنب الطالب الضعيف ؟ الذي يقطع المسافات الطويلة صباحاً وكل يوم خلال الأعوام الماضية بين الأشواك والأفاعي السامة والتعرض للمخاطر مع أن الدولة قد قدمت مبالغ مجزية تصرف من قبل الوزارة لراحة الطلاب واستقرارهم الدراسي والنفسي ، ولكن محافظة فيفاء لازالت تغرد خارج السرب كل عام في ظل وضع غير معلوم بمن الذي يقف وراء إيقافه !! ولا يعلم هل يؤذن بإنفراجة خلال هذا العام أم كتب على أهالي المحافظة هذا الوضع المزري والدائم !! والذي يتكرر مسلسله في المعاناة كل عام وفي ظل المخصصات التي كفلتها الدولة للطلاب والطالبات ولكنها تضيع بين شركة وأخرى ولا يجد الطالب منها أي شئ ‘ ورغم أنه لايصل للناقلين إلا الفتات القليل إلا أن هذا الفتات الذي تم الرضا به سابقاً في المحافظة كان على مضض من قبل الناقلين في المحافظة رغم صعوبتها وذلك مراعاة لصالح أبنائنا الطلاب والطالبات ، ولكنه أيضاً تم الحسد على هذا الفتات ولم تجد به أنفس أصحاب الجشع من الشركة الأم مروراً بوزارة التعليم وما دونها وقد يقول قائل : ماذنب الوزارة ؟ نقول هي المسؤولة عن أي شركة أو مؤسسة يتم الموافقة لها على نقل الطلاب والطالبات وتتكفل بمحاسبتها إذا أخفقت ولم تقم بدورها وواجبها الذي تم الإتفاق عليه في العقد أوتقوم هي بالدفع إذا امتنعت أو تخاذلت الشركة المتعهدة لإنها وافقت لها بشروط فهي المسؤولة عنها .

* ورغم كل ماحصل ويحصل فالوضع ليس بتلك الصعوبة أومستحيلة الحل كما يقال : وسوف اطرح تساؤلات تبسط الأمر وتوصل للحل إذا أريد حله بكل سهولة :

1- لماذا لا توضع المبالغ والمخصصات المقررة للطلاب والطالبات بأيدي كل ولي أمر وهو يتصرف بإيجاد النقل المناسب لأولاده أوتكون مكافأة له إذا قام هو بنقل أبنائه أو بناته .

2- لماذا هذا الصمت المطبق من قبل الوزارة وعدم مخاطبة ولاة الأمر فأبوابهم مفتوحة لإيجاد الحل الذي يريح أبناءنا الطلاب من التنقل بين السيارات المكشوفة والخطرة والتي لايتوفر فيها أدنى وسيلة للسلامة وفي بيئتنا الجبلية الخطرة .

3- أين حقوق طلابنا التي صرفت من الدولة للنقل المدرسي خلال هذه الأعوام وذلك لردها إليهم تعويضاً لهم عن متاعبهم التي تكبدوها .

4- لماذا لا يكون هناك وقفة من قبل الجميع وخاصة المشائخ والمسؤولين في المحافظة ‘ لإيصال صوتنا لولاة الأمر فأبوابهم مفتوحة وذلك لإيجاد حل سريع بإلزام الشركات بما تكفلت به من مهامها في إيجاد النقل المناسب للجميع ” أويتم عودة الصرف لإدارة التعليم من قبل الوزارة كما كان سابقاً بدل التباكي أو الشكوى بيننا يوماً بعد يوم ، وأما الخطابات الورقية لاتسمن ولاتغني من جوع ” ورغم أن هناك قنوات تعيد الحقوق لأصحابها قد كفلها النظام ولكن كل شخص لازال يرمي بالكرة على الآخر ليبرئ ساحته أو يقول : لايهمني الأمر فليس لدي أولاد ونحوه ، ورغم ذلك فلايعفى أي مسؤول في التعليم عن هذي المشكلة التي لم تجد حلاً للآن ورغم كل الدروس المريرة التي تعلمناها من شركات النقل المختلفة في السنوات الماضية ولكننا للأسف لانتعلم من الدروس أبداً ..

5- لماذا لا يشعر الجميع بالأمانة والمسؤولية وبما يترتب على توقف النقل المدرسي من مشاكل كثيرة ‘

منها كثرة غياب الطلاب عن المدارس ومايسببه من ضعف دراسي وقلة تحصيل للطلاب وحوادث كبيرة من السيارات المكشوفة يضاف لها مشكلتنا المستمرة وهي زحمة شوارعنا ومعاناتنا المستمرة التي تشهدها المحافظة صباحاً وعند انصراف الطلاب ظهراً ومايترتب عليه من تأخر للموظفين عن الوصول لأعمالهم في الوقت المناسب .

6- لماذا لا يتم النظر بعين الرحمة لأولئك الأسر الضعيفة التي ليس لها دخل يكفي مستلزمات أبنائها الأساسية ، فضلاً عن مبالغ تدفع للناقلين تثقل كواهل أولياء الأمور في ظل هذا التوقف من شركة النقل عن القيام بعملها في المحافظة كما التزمت مع وزارة التعليم يضاف لها تأخر مرتبات الطلاب التي كانت تعين الأسر ولو قليلاً من تكاليف الحياة .

# وكما قلنا ونقول وسوف نقول : حتى تعود الحقوق . لماذ لا يتم صرف المخصص مباشرة للطلاب بإيداعه لأولياء الأمور في حساباتهم ؟؟ بعيداً عن تلاعب الشركات وبدلاً من أكل أموال الضعفاء المتعهدين بالنقل المدرسي والذين يقوم دخلهم على هذه الوسيلة المتعبة والمحفوفة بالمخاطر .. ولكان هذا أنسب الحلول ..

* أويعاد صرفه من الوزارة لإدارة التعليم مباشرة وهي تقوم بإعطائه للناقلين نهاية كل شهر كما كان معمول به سابقاً ..

ورغم هذه المعاناة والصبر من قبل الجميع لعام وأعوام ورغم كون التكلفة في المحافظة لاتشابه بأي حال من الأحوال وضع المدن التي تم مساواة المخصصات سابقاً في المحافظة بها والتي كانت تعطى للناقلين هنا تتساوى مع تلك المدن السهلة الميسرة ورغم مايتكبده الناقل للطلاب من خسائر في سيارته نتيجة البيئة الجبلية الصعبة والوعرة ، ولكن في النهاية لامخصصات قليلة ولا كثيرة صرفت من قبل الشركة – ومع تقطعه وقلته وعدم فائدته في الأعوام السابقة – والله المستعان .

# فلابد من المبادرة لحلول سريعة وجادة من قبل القائمين على التعليم في المنطقة ومخاطبات المسؤولين في الوزارة لإن عليهم مسؤولية تحتم عليهم السعي الجاد لإيجاد الحلول التي تكفل راحة الطلاب وسلامتهم من المخاطر اليومية في المحافظة ‘ لإن الله ولاهم هذه المسؤولية وكل ما يحدث لأي طالب إزاء انقطاع هذا النقل يكون إثمه في عنق كل قائم على التعليم إذا لم يسع بما يستطيع …

وعلى كل مسؤول أن يتذكر :

1- حديث رسول صلى الله عليه وسلم ( كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْؤول عَنْ رَعِيَّتِهِ )

2- وحديث ( ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة ) .

وبالله التوفيق .