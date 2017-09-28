وفد من مؤسسة السبيعي الخيرية يزور برنامج عناية لرعاية اليتيم بالعارضة

قام وفد من مؤسسة السبيعي الخيرية مكون من الاستاذ فراس الضرغام واﻷستاذ أحمد الحواس اليوم بزيارة تفقدية لبرنامج عناية لرعاية اليتيم التابع لجمعية البر الخيرية بمحافظة العارضة بالشراكة المجتمعية مع المؤسسة للاطلاع على سير العمل والوقوف على وضع البرنامج حيث التقى الوفد الزائر المدير التنفيذي للبرنامج الأستاذ محمد حسين العبدلي وكافة الاجهزة الادارية والفنية والمشرفين على البرنامج وعقد اجتماع تخلله استعراض بعض الأنشطة والبرامج كما اشتمل اللقاء على طرح بعض اﻷفكار وسبل التطوير .

وتجول الوفد في مقر البرنامج , وتابعوا مشاركات الطلاب , منوهين بجهود القائمين على البرنامج في رعاية الأيتام والعناية بهم , فيما جرى توزيع مكافأة الطلاب الشهرية والتي جاءت بالتزامن مع موعد الزيارة .

الجدير بالذكر أن برنامج عناية من البرامج المتميزة والنوعية حيث تنفذه جمعية البر الخيرية بمحافظة العارضة بالشراكة المجتمعية مع مؤسسة السبيعي الخيرية للعناية باليتيم من خلال الرعاية والتأهيل لأسر الأيتام وتقديم المساعدات , فضلا عن البرامج النوعية لتحقيق أهداف البرنامج في أن يكون الطالب حريصًا على طاعة الله ، مدافعًا عن وطنه , وصاحب خلق حسن ومحبًا للعلم والتعلم ، ويمتلك المهارات التي تساعده على تطوير ذاته والتفاعل مع مجتمعه .