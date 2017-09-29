البحري وبولوريه تحتفلان بإطلاق “البحري بولوريه للخدمات اللوجستية”

احتفلت البحري، الشركة الرائدة عالمياً في مجال النقل والخدمات اللوجستية، وبولوريه، إحدى أكبر مجموعات تخليص البضائع والخدمات اللوجستية في العالم، رسمياً أمس بإطلاق شركة “البحري بولوريه للخدمات اللوجستية”، المشروع المشترك بين الشركتين، إذ تملك شركة البحري الحصة الأكبر من المشروع وذلك بنسبة 60%، في حين تملك بولوريه حصة الـ 40% المتبقية.

وستعمل الشركة الجديدة، والتي من سيكون مقرها الرئيسي في الرياض، على تقديم حلول متكاملة في مجال الخدمات اللوجستية وسلسلة التوريد للشركات المحلية والعالمية العاملة في المملكة العربية السعودية.

واحتفاءً بهذه المناسبة، أقامت شركة البحري حفلاً رسمياً وذلك في فندق ريتز كارلتون بالرياض، بحضور كل من الأستاذ عبدالرحمن بن محمد المفضِّي رئيس مجلس إدارة شركة البحري، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة، بالإضافة إلى الأستاذ سيريل بولوريه رئيس مجلس إدارة شركة بولوريه للنقل والخدمات اللوجستية، وبتشريف من نائب سفير الجمهورية الفرنسية إريك-جيرو تيلم، وعدد كبير من ممثلي الشركتين والسلك الدبلوماسي والعسكري وغيرهم.

وتعليقاً على ذلك، قال الأستاذ عبدالرحمن بن محمد المفضِّي رئيس مجلس إدارة شركة البحري: “يُشير نجاح هذه الشراكة الاستراتيجية بين البحري وبولوريه للخدمات اللوجستية إلى أهمية التعاون البنّاء في تحقيق التأثير الإيجابي على هذا القطاع. وفقط من خلال الشراكات الهادفة والرؤى المشتركة يمكن أن يرتقي قطاع النقل والخدمات اللوجستية إلى آفاق نمو جديدة”.

وأضاف المفضِّي: “تفخر شركة البحري بأن تؤدي دوراً نشطاً في تعزيز مكانة المملكة العربية السعودية كبوابة عالمية مميزة للخدمات اللوجستية. ومن خلال هذا المشروع المشترك وغيره من المبادرات الأخرى، نبقى ملتزمون بالنمو والتطوّر المستقبليين لقطاع النقل والخدمات اللوجستية في السعودية”.

من جهته، قال الأستاذ علي الحربي الرئيس التنفيذي المُكلَّف لشركة البحري: “إن إطلاق شركة ’البحري بولوريه للخدمات اللوجستية‘ سيمكننا من المشاركة بشكل فعّال في تحقيق إحدى أهم أهداف رؤية المملكة العربية السعودية 2030، ورفع وتحسين تصنيفها عالمياً على مستوى الخدمات اللوجستية”.

وأضاف الحربي: “سيتيح لنا المشروع المشترك تقديم حلول عالمية في مجال الخدمات اللوجستية وإدارة سلاسل التوريد، إذ يجمع بين خبرات مجموعة بولوريه على الصعيد العالمي وخبراتنا الواسعة وفهمنا العميق للسوق المحلية بما يلبي الطلب المتنامي على هذه الخدمات في المنطقة. وفي هذا الصدد، نحن فخورون في لعب دور أساسي في تعزيز دور المملكة كمركز لوجستي رائد على مستوى العالم”.

من جانبه، قال الأستاذ سيريل بولوريه رئيس مجلس إدارة شركة بولوريه للنقل والخدمات اللوجستية: “يُشرفنا إقامة هذه الشراكة الاستراتيجية مع البحري، أكبر الشركات اللوجستية في المملكة العربية السعودية. وتستمد هذه الشراكة أهميتها من كونها في منطقة ذات إمكانات نمو عالية، وتُعَد إنجازاً مهماً بالنسبة لنا يُضاف إلى شبكتنا العالمية”.

وأكد الأستاذ تيري إيرينبوغن الرئيس التنفيذي لشركة بولوريه للخدمات اللوجستية أن “هذا التحالف يأتي ضمن إطار النهج التطوري الذي تتبعه شركة بولوريه للخدمات اللوجستية في منطقة الشرق الأوسط، ويمتد إلى آسيا وإفريقيا وأوروبا، وإن مشروعنا المشترك مع شركة البحري سيتيح لنا تعزيز خبرتنا في قطاعاتنا الرئيسية، وخاصة في مجال الفضاء والدفاع والنفط والغاز والموضة والرعاية الصحية”.