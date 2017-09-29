القسم النسائي بواعي جازان تقدم برنامج “إعداد وكتابة المادة الصحفية” | فيفاء أون لاين
الجمعة, 9 محرّم 1439 هجريا, الموافق 29 سبتمبر 2017 ميلاديا

القسم النسائي بواعي جازان تقدم برنامج “إعداد وكتابة المادة الصحفية”

القسم النسائي بواعي جازان تقدم برنامج “إعداد وكتابة المادة الصحفية”
نجلاء حكمي ـ جازان
أقام القسم النسائي بواعي جازان برنامج “إعداد وكتابة المادة الصحفية” والذي استمر ليومين وقدمته الدكتوره /دعاء عادل محمود دكتوره بكلية الآداب والعلوم الانسانية قسم الصحافة والاعلام البرنامج شمل التدريب على تعريف الخبر وعناصره ومصادره وقوالب كتابته وذلك في اليوم الأول وتضمن التدريب في اليوم الثاني كتابة أخبار وتحريرها بالإضافة إلى التدريب على كتابة الخبرالإلكتروني
اختتم البرنامج بتوزيع شهادات على الحاضرات اللاتي أشرن إلى استفادتهن من البرنامج كماتقدمت موظفات الجمعية بالشكر للدكتوره على ادائها الرائع وتعاونها .

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