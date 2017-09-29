خادم الحرمين يأمر بإعداد نظام لمكافحة التحرش خلال 60 يومًا | فيفاء أون لاين
الجمعة, 9 محرّم 1439 هجريا, الموافق 29 سبتمبر 2017 ميلاديا

خادم الحرمين يأمر بإعداد نظام لمكافحة التحرش خلال 60 يومًا

خادم الحرمين يأمر بإعداد نظام لمكافحة التحرش خلال 60 يومًا
فيفاء أون لاين ـ الرياض

أمر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بإعداد مشروع نظام لمكافحة التحرش بالمملكة.

ونص الأمر السامي على توجيه الملك لوزير الداخلية، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، بإعداد المشروع والرفع به خلال 60 يومًا وإكمال اللازم.

وفيما يلي نص الأمر السامي:

” نظرًا لما يشكله التحرش من خطورة وآثار سلبية على الفرد والأسرة والمجتمع وتنافيه مع قيم ديننا الإسلامي الحنيف وعاداتنا وتقاليدنا السائدة ولأهمية سن نظام يجرم ذلك ويحدد العقوبات اللازمة التي تمنع بشكل قاطع مثل هذه الأفعال وتردع كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك وبما يسهم بمشيئة الله في تعزيز التمسك بقيم ديننا الحنيف ويضمن المحافظة على الآداب العامة بين أفراد المجتمع، اعتمدوا أن تقوم الوزارة بإعداد مشروع نظام لمكافحة التحرش والرفع عن ذلك خلال ستين يومًا وإكمال ما يلزم بموجبه”.

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