كلية العلوم والآداب بالداير تحتفل باليوم الوطني 87

احتفلت كلية العلوم والآداب بالداير امس الخميس 1439/1/8ھ باليوم الوطني 87 بحضور عميدة الكلية أ/مها الشهراني واعضاء هيئة التدريس وطالبات الجامعة وذلك في قاعة الاحتفالات بمقر الكلية..

وبدئ الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم ..

تلاها كلمة تعريفية عن اليوم الوطني..

بعد ذالك شاهد الجميع عرضا مرئيا عن النهضة الحضارية للملكة..

بعدها ألقت عميدة الكلية كلمتها عن اليوم الوطني…

يحق لنا في يومنا الوطني السابع والثمانين، أن نفخر بسيرة هذا الوطن العطرة، ونستحضرها ونتغنى بها، فيوم الوطن الذي لا يشبهه يوم آخر نجدد الولاء بفخر لقيادتنا الرشيدة “رعاها الله” ونرفع الأكف بالدعاء أن يديم علينا رب العزة والجلال هذا الرخاء والأمن والاستقرار، وأن يحفظ سبحانه وتعالى هذه البلاد الطاهرة من كل مكروه

مؤكدة أن اليوم الوطني فرصة ذهبية لتعريف الأجيال الحديثة .

وفي الختام لا أملك إلا أن أرفع أكف الضراعة للمولى عز وجل أن يحفظ لنا حكومتنا الرشيدة في ظل مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمين حفظهم الله لنا ذخراً وأعزهم بالإسلام وأعز الإسلام بهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه.