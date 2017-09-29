بالصور: مركز الرعاية الأولية بالصهاليل  يحتفل بيوم الصيدلي السعودي

بحضور رئيس مركز وساع الأستاذ / سليمان المالكي وجمع من معلمي وطلاب مدرستي الصهاليل الثانوية العلمي وإبدائية تحفيظ الصهاليل ،،،

مركز الرعاية الأولية بالصهاليل ممثلاً بقسمي الصيدلة في قسم الرجال وقسم النساء يحتفل بيوم الصيدلي السعودي اليوم الخميس الموافق 1439/1/8 تحت شعار عيش معها وتهدف حملة عيش معها إلى تعزيز التوعية لدى المرضى وأسرهم بأهمية التعايش مع الأدوية وتأثير الإلتزام على تحسن الحالة الصحية وتحسين جودة الحياة التي هي ركيزة من ركائز رؤية المملكة 2030

وأبتدأ الحفل بكلمة ترحيبية بالحضور من مدير مركزالرعاية الأستاذ / جابر علي صهلولي ثم ألقى المشرف الفني بالمركز الدكتور سامي محاضرة بين من خلالها كيفية التعايش مع الأمراض المزمنة ثم كلمة مشتركة لفنيي الصيدلة الأستاذ / يحي مجهلي والأستاذ /علي هروبي بينو من خلالها كيفية إستخدام الأدوية على الوجه الصحيح والتعاطي الأمثل مع الإشاعات حول الأدوية ، الذي ينعكس إيجابياً على مستوى الصحة العامة ،

ثم إختتم الحفل رئيس مركز وساع بكلمة شكر فيها إدارة المركز والفريق الصحي بالمركز على مايقدمونه في مركز الرعاية بالصهاليل من خدمة المراجعين والمرضى متمنياً لهم مزيداً من التوفيق والنجاح .