محافظ وادي الدواسر يزور المبنى الجديد لكلية التربية | فيفاء أون لاين
الجمعة, 9 محرّم 1439 هجريا, الموافق 29 سبتمبر 2017 ميلاديا

محافظ وادي الدواسر يزور المبنى الجديد لكلية التربية

محافظ وادي الدواسر يزور المبنى الجديد لكلية التربية
وادي الدواسر - مبارك الدوسري

زار محافظ وادي الدواسر عبدالله بن سليمان المبارك ، مؤخراً المبنى الجديد لكلية التربية التابعة لوكالة جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز للفروع بوادي الدواسر، يرافقه وكيل الجامعة للفروع الدكتور عبدالله بن محمد الصقر.

حيث استمع الى شرح مفصل خلال الجولة من عميد الكلية الدكتور ناصر العشوان، والتي شملت القاعات الدراسية ، ومكاتب أعضاء هيئة التدريس ، ومكاتب الوحدات وقاعة التدريب، ومكاتب الأنشطة الطلابية، ومكتب العميد.

وقدم المحافظ في ختام الزيارة الشكر للجميع على ماشاهده من تجهيزات ، وخدمات تُقدم للطلاب ، وتوفير البيئة الأكاديمية التي تساعدهم على التفوق والتميز.

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