كلية التقنية للبنات بجازان تحتفي بذكرى اليوم الوطني 87 | فيفاء أون لاين
الجمعة, 9 محرّم 1439 هجريا, الموافق 29 سبتمبر 2017 ميلاديا

كلية التقنية للبنات بجازان تحتفي بذكرى اليوم الوطني 87

كلية التقنية للبنات بجازان تحتفي بذكرى اليوم الوطني 87
محمد السفياني ـ جازان
نظمت الكلية التقنية للبنات بجازان احتفالا بمناسبة ذكرى اليوم الوطني السابع والثمانون رفعت من خلاله عميدة الكليه الاستاذه/سامية موسى بإسمها ومنسوبات الكلية أسمى آيات الفخر والأعتزاز وأجمل التهاني لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود و ولولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – حفظهما الله – بمناسبة اليوم الوطني ٨٧ .
وشهد الحفل مشاركة بعض المدارس بفقرات متنوعة واوبريت عن الوطن من أداء طالبات مدرسة متوسطة وثانوية مجعر للعوق الفكري كما شاركت طالبات مدرسة الثانويه الرابعه فكريه بأبيات شعرية حملت في طياتها العزة والفخر بالوطن وقيادته الرشيدة .
وتوالت المشاركات من المدربات والمتدربات بالكليه بقصائد شعرية وتسطير كلمات الشكر والتقدير لجنودنا البواسل المرابطين على الحد الجنوبي وما يقدمونه من تضحيات في سبيل الذود عن الوطن كما تم استعراض مجموعه من الفيديوهات التاريخية والاناشيد الوطنية. سائلين الله أن يحفظ بلادنا من كيد الكائدين وعبث العابثين وأن يديم علينا الامن والامان والاستقرار .

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