بالصور: احتفال اهالي حفرالباطن باليوم الوطني 87

برعاية صاحب السمو الملكي الامير سعود بن نايف امير المنطقه الشرقيه وبحضور سعادة محافظ حفر الباطن الاستاذعبدالمحسن العطيشان اقامت ادارة تعليم حفرالباطن مساء الاربعاء الموافق ١٤٣٨/١/٧
حفل اهالي حفرالباطن بمناسبة اليوم الوطني السابع والثمانون على ارض الملاعب المجمعه بالمحافظه
وقد حضر الحفل رؤساء الدوائر الحكوميه ورجال الاعمال والاعيان
حيث بداء الحفل بالقران الكريم ثم توالت فقرات الحفل وكان من ابرزهاالعرضه السعوديه ومسيرة الكشافه وكلمة محافظ حفرالباطن
وشارك عدد من الشعراء بقصائد وطنيه
قدم الحفل نخبه من طلاب مدارس المحافظه الاهليه وهم
صالح الجديع وعبد الرحمن العقيل
و بقيادة رئيس المركز الاعلامي للموهوبين
زيد علي حسين الفيفي
وبأشراف ادارة تعليم حفرالباطن.
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