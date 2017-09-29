بالصور: احتفال اهالي حفرالباطن باليوم الوطني 87 | فيفاء أون لاين
الجمعة, 9 محرّم 1439 هجريا, الموافق 29 سبتمبر 2017 ميلاديا

بالصور: احتفال اهالي حفرالباطن باليوم الوطني 87

بالصور: احتفال اهالي حفرالباطن باليوم الوطني 87
فيفاء أون لاين ـ حفر الباطن
برعاية صاحب السمو الملكي الامير سعود بن نايف امير المنطقه الشرقيه وبحضور سعادة محافظ حفر الباطن الاستاذعبدالمحسن العطيشان اقامت ادارة تعليم حفرالباطن مساء الاربعاء الموافق ١٤٣٨/١/٧
حفل اهالي حفرالباطن بمناسبة اليوم الوطني السابع والثمانون على ارض الملاعب المجمعه بالمحافظه
وقد حضر الحفل رؤساء الدوائر الحكوميه ورجال الاعمال والاعيان
حيث بداء الحفل بالقران الكريم ثم توالت فقرات الحفل  وكان من ابرزهاالعرضه السعوديه ومسيرة الكشافه وكلمة محافظ حفرالباطن
وشارك عدد من الشعراء بقصائد وطنيه
قدم الحفل نخبه من طلاب مدارس المحافظه الاهليه وهم
صالح الجديع وعبد الرحمن العقيل
و بقيادة رئيس المركز الاعلامي للموهوبين
زيد علي حسين الفيفي
 وبأشراف ادارة تعليم حفرالباطن.

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