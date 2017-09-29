الرياني يشكر إدارة نادي بيش لمشاركتهم في احتفالات اليوم الوطني | فيفاء أون لاين
الجمعة, 9 محرّم 1439 هجريا, الموافق 29 سبتمبر 2017 ميلاديا

الرياني يشكر إدارة نادي بيش لمشاركتهم في احتفالات اليوم الوطني

الرياني يشكر إدارة نادي بيش لمشاركتهم في احتفالات اليوم الوطني
أنور حكمي _ جازان
قدم مدير مكتب الهيئة العامة للرياضة بمنطقة جازان الأستاذ إبراهيم الرياني شكره الجزيل لرئبس مجلس إدارة نادي بيش الأستاذ حسن ابو راسين  واعضاء مجلس إدارته ولمشرف النشاط الاجتماعي بالنادي علي طالبي وجميع الاداريين وشباب النادي وذلك نظير مشاركتهم المميزة مع محافظة بيش في الإحتفالات باليوم الوطني السابع والثمانين .
الرياني أكد أن ما تقوم به أندية المنطقة من تفعيل الجانب الإجتماعي والمشاركة في احتفالات اليوم الوطني تجسيد لعمق العلاقة بين القيادة والوطن وكافة شرائح المجتمع وفئاته ، وما قامت به إدارة بيش هو نموذج مشرف وتأكيد لذلك .

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