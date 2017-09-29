الرياني يشكر إدارة نادي بيش لمشاركتهم في احتفالات اليوم الوطني

قدم مدير مكتب الهيئة العامة للرياضة بمنطقة جازان الأستاذ إبراهيم الرياني شكره الجزيل لرئبس مجلس إدارة نادي بيش الأستاذ حسن ابو راسين واعضاء مجلس إدارته ولمشرف النشاط الاجتماعي بالنادي علي طالبي وجميع الاداريين وشباب النادي وذلك نظير مشاركتهم المميزة مع محافظة بيش في الإحتفالات باليوم الوطني السابع والثمانين .

الرياني أكد أن ما تقوم به أندية المنطقة من تفعيل الجانب الإجتماعي والمشاركة في احتفالات اليوم الوطني تجسيد لعمق العلاقة بين القيادة والوطن وكافة شرائح المجتمع وفئاته ، وما قامت به إدارة بيش هو نموذج مشرف وتأكيد لذلك .